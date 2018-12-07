Объявлен список номинантов на премию Grammy

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская академия звукозаписи назвала номинантов на премию Grammy. Список был объявлен в эфире телеканала CBS.

В главной категории "Запись года" номинированы сингл "Shallow" Леди Гаги и Брэдли Купера, песня "All the Stars" Кендрика Ламара и SZA, композиция "The Middle" Антона Заславского, известного под псевдонимом Zedd, а также Марен Моррис и дуэта Grey. За победу в этой номинации будут бороться также синглы "The Joke" Брэнди Карлайл, "This Is America" Дональда Гловера (псевдоним - Childish Gambino), "I Like It" исполнительницы Cardi B (Белкалис Альманзар), Bad Bunny и Джея Бальвина, песни "God's Plan" рэпера Drake (Обри Дрейк Грэм) и "Rockstar" рэпера Post Malone (Остин Пост), записанной при участии исполнителя 21 Savage.

В категории "Альбом года" представлены пластинка певицы Жанель Монэ "Dirty Computer", альбом "By the Way, I Forgive You" Брэнди Карлайл, "Beerbongs & Bentleys" рэпера Post Malone, "Golden Hour" кантри-певицы Кейси Масгрейвс, а также альбом "Invasion of Privacy" исполнительницы Cardi B и пластинка "Scorpion" рэпера Drake. Претендуют на победу в этой номинации также альбом-саундтрек к фильму "Черная пантера" и пластинка певицы H.E.R. (настоящее имя - Габриэлла Уилсон), название которой совпадает с псевдонимом.

В номинации "Песня года" номинированы песни "In My Blood" Шона Мендеса, сингл "Boo'd Up" певицы Эллы Мэй, а также уже названные "This Is America", "The Middle", "All the Stars", "God's Plan", "The Joke" и "Shallow".

В категории "Лучший новый исполнитель" представлены певица Дуа Липа, исполнитель Люк Комбс, дуэт Chloe x Halle, группа Greta Van Fleet, а также певицы Блета Рекса, H.E.R., Марго Рэй Прайс и Джорджа Элис Смит.

Число номинантов в основных категориях впервые увеличено с пяти до восьми.

61-я церемония вручения музыкальной премии Grammy состоится 10 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе (Калифорния).-0-