Объявлены новые правила конкурса национальных киношкол фестиваля "Лістапад"

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлены новые правила конкурса национальных киношкол Минского международного кинофестиваля "Лістапад", сообщили БЕЛТА организаторы.

По их словам, задача кинофестиваля - улавливать и фиксировать самые свежие, новые проявления жизни кино. "Следуя ей, мы вводим новые правила конкурса национальных киношкол. В 2020 году предлагаем участникам конкурса испытать себя не только в творчестве, но и в экспертизе, взяв на себя весь груз профессиональной ответственности, - выступить одновременно в качестве конкурсантов и членов жюри, оценивая художественное качество и профессиональный уровень конкурсных фильмов. Если наш эксперимент подтвердит, что главные ценности профессионального сообщества - честность и солидарность, товарищество и сотрудничество - разделяют все его участники, студенты киношкол разных стран мира, мы распространим правила и на будущее", - отметили организаторы.

В нынешнем году наряду с регулярным международным жюри кинематографистов в конкурсе национальных киношкол впервые работает международное студенческое жюри. Это коллегиальный орган, состоящий из участников конкурса.

Международное жюри кинематографистов оценивает конкурсные фильмы и присуждает приз "За лучший фильм". Оно же вправе отметить дипломами фильмы, достойные, на их взгляд, особого упоминания. Международное студенческое жюри оценивает конкурсные фильмы и присуждает свой приз "За лучший фильм". Лауреат этой награды определяется по итогам голосования участников конкурса.

Итоги подводятся на церемонии награждения, транслируемой онлайн, где по решению международного жюри кинематографистов и студенческого жюри вручаются два приза "За лучший фильм". Больше подробностей о новых правилах конкурса можно узнать на сайте фестиваля.-0-