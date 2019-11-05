Объявлены победители "Лістападзіка-2019"

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске объявлены победители конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік-2019". Мероприятие прошло в кинотеатре "Пионер", передает корреспондент БЕЛТА.

Золотой "Лістападзік" за лучший фильм достался ленте "Мое невероятное лето с Тесс", режиссер - Стивен Ваутерлод (Нидерланды, Германия).

"Этот фильм мы выбрали из-за того, что он совмещает в себе и какую-то минимальную коммерцию и интересную историю, которую могут смотреть как дети, так и взрослые. Картина смотрится достаточно легко, а с другой стороны, этот фильм показывает историю очень реальную для детей 11-12 лет", - сказала председатель жюри конкурса, фестивальный отборщик и основательница аргентинской компании по созданию детских фильмов Animachicos Клара Суарес.

Специального приза жюри удостоена картина "Булбул может петь", режиссер - Рима Дас (Индия).

За лучшую детскую роль награждена Эмили Бьерр - фильм "Колония" (Канада). Лучшей работой взрослого актера в детском фильме признана роль Сонни ван Уттерена в картине "Мое невероятное лето с Тесс" (Нидерланды, Германия).

В "Лістападзіке-2019" приняли участие 7 картин. В состав жюри вошли: Клара Суарес (председатель жюри, Аргентина), Томас Хайнеманн (Германия), Влада Сенькова (Беларусь).

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходит по 8 ноября под слоганом "К радости". Нынешний форум покажет более 150 фильмов из 50 стран. Учредителями фестиваля выступают Министерство культуры и Мингорисполком. Организатор - центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0-

Сукманов: детское кино позволяет наладить диалог между поколениями Такое мнение журналистам высказал директор конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік-2019" Игорь Сукманов после объявления победителей конкурса.

Победители "Лістападзіка-2019" определились после серьезных дебатов - председатель жюри "У нас были очень серьезные дебаты при определении победителей, всегда сложно выбрать фильм, когда их такое разнообразие", - рассказала председатель жюри конкурса Клара Суарес.