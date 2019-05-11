Объявлять баллы от Беларуси на "Евровидении" будет "Мисс мира Европа - 2018" Мария Василевич

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлять баллы от Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение-2019", который состоится в Тель-Авиве (Израиль), будет Мария Василевич, обладательница титулов "Мисс Беларусь - 2018" и "Мисс мира Европа - 2018". Об этом БЕЛТА сообщили в Белтелерадиокомпании.

Церемония открытия "Евровидения-2019", в которой примет участие официальная делегация Беларуси, состоится 12 мая в Тель-Авиве. Представлять страну на конкурсе в этом году будет ZENA с песней "Like it".

"Открытие Евронедели пройдет в Тель-Авивском музее искусств на площади Габима - крупном общественном пространстве в центре города, вокруг которого находится ряд культурных институтов, таких как театр Габима, Дворец культуры, павильон современного искусства Елены Рубинштейн. Красная ковровая дорожка конкурса в этом году будет заменена на оранжевую и перенесена в театр Габима, а в Charles Bronfman Auditorium конкурсанты соберутся для приветственных речей", - рассказали в медиахолдинге.

Первый полуфинал песенного форума состоится 14 мая. Прямую трансляцию в 22.00 начнут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" , а также сайт Белтелерадиокомпании. ZENA выступит под номером 8. Вместе с белорусской конкурсанткой за путевку в финал будут бороться исполнители из 16 стран.

Организацией и подготовкой белорусского участника к конкурсу "Евровидение" занимается Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.

Израиль проводит "Евровидение" в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах.

Слоган нынешнего "Евровидения" - Dare To Dream ("Не бойся мечтать"). В прошлом году вести конкурс в Португалии было доверено исключительно девушкам, а на этот раз ведущими станут известные израильские телеведущие Бар Рафаэли, Эрез Таль, Асси Азар и Люси Аюб.-0-