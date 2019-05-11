Обладателей "Золотых львов" на Венецианской биеннале назовут сегодня

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня, в день открытия для публики 58-й Венецианской биеннале современного искусства, состоится церемония награждения лучших проектов и станут известны обладатели главных наград "Золотых львов", сообщает БЕЛТА.

Тема нынешнего форума - "Не дай вам бог жить в эпоху перемен". Его куратор - директор лондонской Hayward Gallery Ральф Ругофф. С 8 по 10 мая прошли превью-показы для специалистов и прессы и торжественные открытия выставок. Для публики биеннале будет работать по 24 ноября.

Сегодня наградят лучшие проекты. Совет директоров объявит имена лучшего художника и лучший павильон - обладателей "Золотых львов". "Серебряным львом" отметят лучшего молодого художника. Кроме того, вручат специальный приз жюри. Имя обладателя одного "Золотого льва" уже известно - за вклад в искусство отмечен американский скульптор и поэт Джимми Дарем. Как сказал Ральф Ругофф, художник на протяжении более чем 50 лет продолжал находить "новые, изобретательные и убедительные способы борьбы с политическими и социальными силами, которые сформировали наш мир", информирует ТАСС.

Беларусь на 58-й Венецианской биеннале современного искусства представлена скульптурной мультимедийной композицией "Выход" скульптора Константина Селиханова и искусствоведа Ольги Рыбчинской.

Всего в форуме участвуют около 80 художников и 91 национальный проект. Впервые участниками Венецианской биеннале стали Алжир, Гана, Мадагаскар, Малайзия и Пакистан. Традиционно основные события биеннале проходят в садах Джардини и Арсенале.-0-