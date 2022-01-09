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09 января 2022, 10:06

Обладателя Гран-при "Арт-парада в Витебске" назовут сегодня

Фыото из архива
Фыото из архива

9 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В городе на Двине сегодня подведут итоги III Международного фестиваля-конкурса "Арт-парад в Витебске", который проходит с 7 по 9 января, сообщили БЕЛТА в Центре культуры "Витебск".

В концертном зале "Витебск" на церемонии награждения лауреатов и гала-концерте форума станет известно имя победителя, специальным призом для которого будет приглашение на "Славянский базар в Витебске".

"В гала-концерте примут участие члены жюри и почетные гости форума: заслуженная артистка Республики Беларусь, певица Ирина Дорофеева, народная артистка Российской Федерации Надежда Крыгина, певица, лауреат международных вокальных конкурсов Яна Клявиня (Латвия), народный артист Республики Молдова, музыкант Константин Москович. Также в числе жюри лауреат Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019", певец Иван Здонюк (Беларусь), заслуженный артист России Николай Челноков, музыкант, композитор Микеле Пома (Италия) и вокалист, преподаватель Ян Динвэнь (Китай)", - рассказали организаторы.

В конкурсной программе фестиваля приняли участие творческие коллективы и исполнители в возрасте от 6 лет по номинациям "Вокал", "Хореография", "Инструментальная музыка", "Изобразительное искусство", "Декоративно-прикладное искусство и художественные ремесла". В этом году появились новые номинации - "Видеоблогинг и журналистика" и "Оригинальный жанр". В последней представят цирковое и эстрадно-цирковое искусство, театры моды и теней, пародии, световое шоу и другое.

Во время фестиваля участники смогли посетить творческие встречи, мастер-классы экспертов, педагогов и членов жюри. Также для гостей провели экскурсии по Витебску.-0-

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