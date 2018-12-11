Обладателя приза зрительских симпатий V Рождественского конкурса вокалистов определят 19 декабря

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладателя приза зрительских симпатий V Минского международного Рождественского конкурса вокалистов, проводимого Национальным академическим Большим театром оперы и балета Беларуси 14-19 декабря, определят во время финального концерта, сообщили БЕЛТА в пресс-центре театра.

"На сцене Большого театра 19 декабря состоится концерт "Молодые голоса мировой оперы". Зрители станут свидетелями рождения новой оперной звезды и повлияют на выбор лучшего из лучших. Ведь именно в этот день будет вручен приз зрительских симпатий по результатам голосования во время антракта между вторым и третьим отделением. Такой приз, поверьте, дороже всяческих Гран-при! Надежда Павлова, Маргарита Левчук, Михаил Малафий - сегодня эти имена известны практически каждому опероману. Спросите любого из них, какой приз они считают наиболее ценным. И каждый, не задумываясь, ответит, что это - приз зрительских симпатий", - подчеркнула ведущий редактор отдела информации театра Елена Балабанович.

По ее словам, концерт "Молодые голоса мировой оперы" - настоящий праздник музыки. В его первых двух отделениях зрители увидят сцены из самых известных и популярных опер классического репертуара. Десяти финалистам Рождественского конкурса будут помогать побеждать звезды белорусского Большого и маэстро Александр Анисимов. А в третьем отделении под руководством дирижера Вячеслава Чернухо-Волича выйдут настоящие мастера оперной сцены - белорусские звезды, а также приглашенные артисты, лауреаты многочисленных международных конкурсов: Анн-Софи Венсан из Франции, Клаудия Канг из Республики Корея, Сюзанна Жюин Таффо из Канады.

Во время Рождественского оперного форума-2018 пройдет V Минский международный Рождественский конкурс вокалистов. На участие в нынешнем конкурсе подано 332 заявки от вокалистов более чем из 20 стран, в том числе Армении, Беларуси, Венесуэлы, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Италии, Казахстана, Китая, Республики Корея, Литвы, Польши. Кто из них приедет в Минск, будет известно 14 декабря. Концерт "Молодые голоса мировой оперы" - финал конкурса, на котором 19 декабря и станут известны его триумфаторы.-0-