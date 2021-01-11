Обладателями Гран-при "Арт-парада в Витебске" стали представители Беларуси и Мальты

11 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В городе на Двине подвели итоги II Международного фестиваля-конкурса "Арт-парад в Витебске", который прошел с 8 по 10 января, сообщили БЕЛТА в Центре культуры "Витебск".

За три конкурсных дня выступили 629 участников из разных стран. Творческое состязание прошло в нескольких номинациях: "Вокал", "Хореография", "Инструментальная музыка", "Изобразительное искусство" и "Декоративно-прикладное искусство и художественные ремесла".

Среди лауреатов I степени всех номинаций и возрастных групп жюри выбрало обладателей Гран-при. Высокого звания удостоены сразу два участника - народный театр-студия современной хореографии Центра культуры "Витебск" (номинация "Хореография") и Дэфни Дэликата из Мальты ("Инструментальная музыка").

Также несколько белорусских конкурсантов удостоены специальных призов от учредителя фестиваля - туристско-информационного центра "Илва". Эвелина Голубева получила сертификат на бесплатное участие в международном фестивале Art-panorama Baltika и морской круиз по маршруту Рига - Стокгольм - Рига. Сертификатом для участия в фестивале "Радуга над Витебском" наградили вокалистку из Беларуси Веронику Антошок. Белоруска Юлия Лях сможет выступить на фестивале Art-panorama Czech Republic. Отметили также и Марину Курлович, которая получила сертификат на бесплатное участие в международном пленэре "Витебск - город Марка Шагала". Елизавета Маковская получила возможность показать свои способности на творческом форуме Art-panorama Poland.

Масштабный творческий фестиваль "Арт-парад в Витебске" в этот раз прошел в формате онлайн из-за сложившейся эпидемиологической обстановки. В форуме приняли участие представители 26 государств ближнего и дальнего зарубежья. Кроме творческого состязания, во время "Арт-парада" для гостей и участников фестиваля провели онлайн-экскурсию по Витебску и мастер-классы от профессионального жюри.-0-