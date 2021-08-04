"Облако сюрреализма": выставка картин Игоря Карпова открылась в Минске

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка "Облако сюрреализма" белорусского художника Игоря Карпова открылась сегодня в Художественной галерее Михаила Савицкого, передает корреспондент БЕЛТА.

Выставочный проект насчитывает более 20 живописных произведений. Сам автор определяет картины как сюрреалистичные. "Дело в том, что сюрреализм насыщен всевозможными изобразительными вариациями и импровизациями, которые наталкивают человека на собственные размышления, будоражат память", - рассказал Игорь Карпов.

Картины художника изобилуют образами, идеями, символами, знаками. Они концентрируют в себе мифологию, религии мира, различные философские течения и ушедшие цивилизации. "Все это посвящено человеку, его жизни, вечным вопросам о добре и зле. Многие знакомые признаются, что, глядя на мои картины, сознание начинает просыпаться, человек вздрагивает от своих мыслей. Творчество именно так и работает: оно должно пробуждать сознание, чтобы человек сопереживал, а не засыпал", - поделился мастер.

Сочетание в одной композиции совершенно разных элементов кажется парадоксальным, но при этом демонстрирует уровень развития современного человека, которому доступны знания и информация, накопленные многими поколениями. Роботы и инопланетяне, свирепые тигры и хрупкие женщины, рыцари и ангелы и еще множество различных персонажей наполняют морские, небесные, горные, пустынные и урбанистические пейзажи Игоря Карпова.

"Человеку, который пишет в стиле сюрреализма, интересна не только реальность нашего мира. Заглянуть за кадр и грань бытового, понять то, что скрыто от обычного взгляда, - вот цель художника. Игорь Карпов не довольствуется простым и наивным, ему обязательно нужно разгадать загадки мироздания, понять что-то в себе и отобразить это в работах", - подчеркнула коллега и куратор ранних выставок автора Людмила Рыбакова.

Живописные композиции художника отличаются ярким колоритом и экспрессией. Ведущую роль в них играет цвет: цветовая палитра выражает психологические оттенки настроения, высокую эмоциональность.

Игорь Карпов окончил Академию художеств СССР - Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, факультет архитектуры в Санкт-Петербурге. 12 лет работал главным архитектором Партизанского района Минска. В составе авторского коллектива проектировал здания Белорусского государственного академического музыкального театра, Дворца культуры тонкосуконного комбината в Минске, жилые застройки по улицам Пулихова, Захарова, Филимонова, Металлистов, Старовиленскому тракту, пр.Дзержинского. Несколько лет работал в Министерстве архитектуры и строительства, ОАО "Минскпромстрой". Игорь Карпов - член Белорусского союза архитекторов с 1983 года и член Евразийского союза художников с 2017 года. Персональные выставки экспонировались в Национальном историческом музее, Белорусском союзе архитекторов, "Минскпроекте", художественной галерее "Университет культуры". Игорь Карпов неоднократно становился лауреатом республиканских и международных конкурсов в области изобразительного искусства.

Выставочный проект работает до 29 августа.-0-