Областной фестиваль национальных культур пройдет в Молодечно 16 ноября

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ХІІІ областной фестиваль национальных культур состоится 16 ноября во Дворце культуры Молодечно, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Фестиваль начнется в 11.00. В это время во Дворце культуры откроется выставка декоративно-прикладного искусства, а в 12.00 стартует концертная программа "Скарбы нацый - спадчына зямлі".

В празднике примут участие мастера декоративно-прикладного искусства, творческие коллективы общественных национальных объединений и индивидуальные исполнители из разных районов Минской области. Среди них - объединения украинцев "Краяны" (Молодечно), "Обрий" (Минский район) и Белорусское общественное объединение "Ватра", объединение представителей национальных культур "Шматгалоссе" (Печи), "Союз поляков на Беларуси" (Несвиж, Столбцы и Ивенец), цыганский ансамбль "Эльпис" (Слуцк), отдельные исполнители армянской, еврейской, азербайджанской, узбекской национальностей.

В целом мероприятие соберет всех, кто ценит родной язык, сохраняет национальные традиции и обычаи. "В Минском регионе мирно живут и работают представители около 130 национальностей и народностей. Каждый такой фестиваль - символ межнациональной дружбы и мира, духовного богатства и единения наций. Каждый участник своим талантом и творчеством обогащает не только свою самобытную культуру, но и в целом культуру Беларуси", - отметили в Минском областном центре народного творчества.

Выступления и работы конкурсантов будет оценивать республиканское жюри. Для всех участников предусмотрены дипломы фестиваля и ценные подарки. По итогам будут выбраны лучшие коллективы и исполнители, которые выступят в Республиканском фестивале национальных культур.

Фестиваль проводится с целью гармонизации межнациональных отношений, популяризации лучших образцов поэтического, музыкального, хореографического, изобразительного, декоративно-прикладного искусства национальных сообществ, исследования и преемственности национальных художественных традиций, укрепления творческих и деловых отношений между учреждениями культуры и общественными культурно-просветительскими организациями национальных сообществ.-0-