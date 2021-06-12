Областной художественный музей им. П.В.Масленикова в Могилеве приглашает на "Уикенд вместе"

12 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Областной художественный музей имени П.В.Масленикова в Могилеве приглашает провести "Уикенд вместе", сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Сегодня в музее пройдет интерактивное занятие "Шоколад", где участники узнают историю создания любимой сладости. "Мы расскажем о том, какое отношение к шоколаду имеют индейцы, как делают шоколад, как его правильно выбрать, чем он полезен, а чем вреден. Поговорим и о том, как "пища богов" повлияла на мировую культуру, о шедеврах живописи, где отразилась любовь к шоколаду", - отметили организаторы.

Затем участников ждет игра и сладкий сюрприз. Занятие проводится для группы от пяти человек. Познавательное мероприятие пройдет с 12.00 до 13.00.

В воскресенье, 13 июня, с 13.00 до 14.00 будет проходить интерактивная экскурсия по картинной галерее народного художника Беларуси П.В.Масленикова. "Гостей ожидает увлекательный рассказ о художнике и его творчестве, которому он посвятил всю свою жизнь. Посетители узнают о перипетиях на пути к высокому искусству, смогут понять многогранность личности известного мастера, а также по-новому взглянуть на столь знакомые белорусские просторы", - подчеркнули в музее.

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