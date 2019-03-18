Областной конкурс кукольных театров и батлеек пройдет в Сенно

18 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Сенно 22 марта пройдет пятый областной праздник-конкурс кукольных театров и батлеек, сообщили БЕЛТА в Сенненском райисполкоме.

Ежегодное театральное событие состоится на сцене районного Центра культуры и народного творчества. На протяжении всего дня состязаться в сценическом мастерстве будут коллективы из 12 районов Витебской области общей численностью более 100 человек. На празднике они покажут новые постановки по известным народным сказкам. Внимательными и благодарными зрителями традиционно станут школьники и воспитанники детских садов райцентра и близлежащих населенных пунктов.

Еще одна добрая традиция праздника - благотворительная акция "Подарок детям", во время которой творческие коллективы области преподносят подарки для воспитанников Сенненской школы-интерната для детей, оставшихся без попечения родителей.

Организаторы мероприятия - управление культуры Витебского облисполкома, Витебский областной методический центр народного творчества и Сенненский райисполком.-0-