Обновленную экспозицию "Берестья" откроют во время форума "Музеи Беларуси"

24 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Обновленную экспозицию археологического музея "Берестье" торжественно откроют 5 октября во время IV Национального форума "Музеи Беларуси". Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Брестского областного краеведческого музея Алексей Митюков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не только обновили существующую экспозицию, но и заложили основу для последующего развития, возможно, всей территории бывшего древнего Берестья. Проделана большая работа. Территория вокруг музея стала информативной. Появились малые архитектурные формы, которые рассказывают, как трансформировалось название города от первого летописного до сегодняшнего. На стендах можно увидеть, как строился и развивался Берестейский замок, где проходили раскопки, были найдены древние мостовые", - отметил Алексей Митюков.

Во время реэкспозиции обновлены все 14 залов археологического музея, внесена новая тема - развитие города и Берестейского замка после XIV века. Посетители могут увидеть, какую одежду носили древние берестяне, какими занимались ремеслами, как выглядел их быт. Некоторые тематические комплексы расширены и дополнены ранее не демонстрировавшимися предметами. Экспозиция стала более интерактивной, появилось аудиосопровождение, используются QR-коды, 3D-очки. Желающие могут заглянуть в кинозал, где показывают исторические и документальные фильмы о Берестье, детей заинтересует тематический мультфильм.

Кроме того, проведен капитальный ремонт здания. Стеклянные витражи заменены на стеклопакеты, установлен защитный стеклянный пояс ограждения раскопа. Финансировались все работы за счет областного бюджета, на эти цели направлено более Br1,5 млн.

"Берестье" является уникальным музеем, аналогов которого нет в Европе. Он открылся в марте 1982 года на Госпитальном острове Брестской крепости на месте детинца древнего Берестья. С 1969 по 1981 год на этой территории проводились раскопки. Ученые под руководством профессора Петра Лысенко определили точное местоположение городища, была вскрыта часть ремесленного квартала древнего города. Специалисты обнаружили более 220 деревянных жилых и хозяйственных построек XI - начала XIV веков, три уличные мостовые, частоколы, более 43 тыс. предметов материальной культуры.

IV Национальный форум "Музеи Беларуси" пройдет в Бресте 4-6 октября. Его организаторами выступают Министерство культуры и Брестский облисполком. Тема мероприятия в этом году - "Музей: наука, инновации, коммуникация".-0-