Обновленный молодежный театр станет украшением столицы - Кочанова

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Малая сцена Белорусского государственного молодежного театра открылась сегодня в Минске после реконструкции, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы Администрации Президента Натальи Кочановой, для Беларуси стало доброй традицией, когда в преддверии ноябрьского праздника открываются социально значимые и производственные объекты. "Череда таких подарков уже началась. Замечательно, что в Минске распахнул свои двери молодежный театр, проведя масштабную реконструкцию здания. Здесь созданы прекрасные условия, чтобы молодежь могла смотреть хорошие спектакли, проводить репетиции. Думаю, что этот театр будет достойным украшением города", - сказала Наталья Кочанова, поблагодарив строителей за проведенную работу.

Министр культуры Беларуси Юрий Бондарь рассказал, что малую сцену планируется использовать как экспериментальную площадку Молодежного театрального центра, которая откроет дополнительные возможности для работы молодых режиссеров, актеров, художников, музыкантов, привлечет новых зрителей. Кроме того, в ближайшее время здание предоставят театру-студии киноактера Национальной киностудии "Беларусьфильм" на время реконструкции кинотеатра "Москва". Ожидается, что новые проекты минчане здесь увидят уже после нового года. Сегодня гости смогли побывать на репетиции новой постановки.

Министр культуры Беларуси Юрий Бондарь

"Формирование творческой среды для реализации самых смелых и амбициозных планов молодежи - одна из наших задач. Рад, что этому вопросу городские власти уделяют серьезное внимание", - сказал Юрий Бондарь.

В свою очередь председатель городского Совета депутатов Василий Панасюк отметил, что на реконструкцию здания из бюджета столицы направлено около Br8 млн. "Открытие обновленного молодежного театра - яркий пример поддержки творческих молодых людей, креативных идей", - сказал Василий Панасюк.

Молодежь также не осталась в стороне - символическим подарком учреждению культуры в честь новоселья стала яркая картина с изображением реконструированного здания, где попросили расписаться приглашенных гостей.

Гендиректор молодежного театра Виктор Старовойтов передает символическую картину художественному руководителю театра-студии киноактера Александру Ефремову

Белорусский государственный молодежный театр основан в 1984 году. Реконструкция здания по пр.Машерова, 33 проводилась с 2009 года. Заказчиком по проекту выступал УКС Центрального района, генподрядной организацией выбран Су-94 Стройтреста № 1. Во время реконструкции обновлен зрительный зал на 188 мест, оборудовано два репетиционных зала, гримерные комнаты. За годы работы коллектив театра поставил более 120 спектаклей. Репертуар включает комедии, мелодрамы, драмы, постановки, интерпретирующие шедевры мировой драматургии в традициях постмодернизма, спектакли для детей, поэтические встречи, танцевальные перфомансы. Театр является площадкой для различных творческих направлений и сценических работ известных и молодых режиссеров из Беларуси и стран ближнего зарубежья, открыт для новых идей в прочтении классической и современной драматургии. В нем проходят практику студенты и учащиеся Академий искусств и музыки, Минского музыкального колледжа М.И.Глинки. Театр проводит мероприятия, направленные на популяризацию молодежного театрального творчества, национальной культуры и литературы. Ежегодно сюда на работу приходят молодые специалисты. Всего в труппе театра - 60 артистов, в том числе заслуженные артисты Беларуси. В 2015 году за значительные творческие достижения, большой вклад в развитие театрального искусства коллектив был удостоен специальной премии Президента деятелям культуры и искусства. В 2017-м ему присвоено почетное звание "Заслуженный коллектив Беларуси". Театр является лауреатом и дипломантом международных фестивалей. По итогам 2018 года ожидается, что спектакли молодежного театра посмотрят не менее 53 тыс. зрителей. Также постановки представят на гастролях в Литве, Польше, России, ведутся переговоры о поездке в Германию. -0-

Фото Геннадия Жинкова