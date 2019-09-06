Обновленный театр кукол в Бресте принял первый детский фестиваль

6 сентября, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Первый международный детский фестиваль театров и книг "Книжный шкап" открылся сегодня в новом здании Брестского театра кукол, передает корреспондент БЕЛТА.

Фестиваль, который приурочен к началу празднования 1000-летия Бреста, будет длиться по 8 августа включительно. Его официальное открытие состоится сегодня вечером, но мероприятия творческого форума для детей стартовали уже с утра. За три дня театральные коллективы из Беларуси, Польши, России, Украины, Эстонии, Израиля покажут маленьким зрителям 30 спектаклей разных жанров. Помимо традиционных драматических и кукольных театров заявлены выступления театра теней, марионеточных и пальчиковых, магнитного и песочного театров. Даже роботы покажут три веселых коротких кукольных этюда.

Постановки будут идти в четырех залах театра - большом, малом и двух камерных. Свои работы представят государственные театры кукол из всех областей и столицы Беларуси. Хедлайнерами фестиваля станут всемирно известный Упсала-Цирк из Санкт-Петербурга, лауреат российской театральной премии "Золотая Маска" московский театр "Таратумб", экспериментальный театр Руслана Вольфсона из Израиля.

Параллельно на разных площадках будут проходить литературные, музыкальные и другие культурные события. Уже сейчас в театре одновременно работают пять выставок - иллюстраторов Павла Татарникова, Вероники Чайки, Ольги Кузьмич, детских иллюстраций к книгам и большая книжная выставка, на которой можно увидеть пластилиновые книги. В программе большой книжный маркет, игры, лекции, конкурсы чтецов и детского рисунка, семейные викторины, квизы, чтение с собаками. Издательства запланировали более двух десятков творческих мастер-классов и презентаций новинок. Ждут на фестивале известную писательницу Надею Ясминску.

В субботу вечером на ступенях у входа в театр пройдет барабанное представление. Участники музыкального проекта "Встреча с контрабасом" смогут самостоятельно поиграть на различных музыкальных инструментах. На площадке "Папино кресло" известные папы Бреста будут читать детям книги. Среди гостей, в частности, директор брестской сети кофеен Дмитрий Човган, музыкант Вова Плюмбум, композитор Леонид Павленок.

"Здесь очень интересно делать проекты, потому что много разных площадок. Потрясающе оборудованы залы для лекций, мастер-классов, очень просторные, светлые холлы, замечательный дворик. Очень чувствуется дух театра, хотя здание новое", - отметила автор идеи и организатор фестиваля Катерина Таберко. По ее словам, идея такого фестиваля витала давно, а реализовать задумку смогли с открытием нового здания Брестского театра кукол. Проект поддержали в горисполкоме и администрации БТК.

Практически все билеты на спектакли проданы. "Программа очень насыщенная. Когда мы ее составляли, были некоторые опасения, хватит ли у нас театралов на такое количество спектаклей. Но мы зря переживали - многие берут билеты на три-четыре представления. Но есть и просто билет на фестиваль, который выглядит как браслет на руку и действует все три дня", - сообщила организатор.-0-