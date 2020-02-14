"Обратную сторону иконы" покажут в Гомеле

14 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Обратная сторона иконы", откроется сегодня в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в филиале Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г.Шклярова.

В экспозиции - иконы XVIII-XX веков из фондов Ветковского музея, частных коллекций.

Ветковская школа иконописи известна далеко за пределами республики, работы мастеров не раз выставлялись. "Образа всегда представлялись ликом к зрителю, ведя диалог духовный, сакральный. Однако на обороте некоторых икон из нашего собрания через выгоревшие чернильные записи мы можем увидеть сведения о заказчике, имена заказываемых святых, цену, а в редких случаях - и целые заметки о прожитом", - рассказали в музее. Сотрудники учреждения изучают иконописцев, которые решились увековечить свое имя на тыльной или лицевой стороне работы. Выявлены некоторые стилистические и технические особенности.

Впервые широкой публике на выставке будет представлена уникальная фотография "Иконописцы за работой. Местечко Ветка Гомельской губернии", сделанная И.Абрамовым в 1907 году и хранящаяся в фондах Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге. Посетители также смогут познакомиться с экспедиционными записями и фотоматериалами - результатами предыдущих исследований Ветковского музея.

Экспозиция размещена в филиале Ветковского музея в Гомеле на пл.Ленина, 4. Открытие выставки запланировано сегодня, в 17.00. Она будет доступна до 14 мая.

Организатор - Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г.Шклярова.-0-