Образ зимы в музыкальных шедеврах представит симфонический оркестр БАТД

26 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском академическом театре драмы сегодня вечером состоится концерт симфонического оркестра "На белых страницах зимы", сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

Образ самой холодной поры годы предстанет в музыкальных шедеврах Петра Чайковского, Георгия Свиридова, аргентинского композитора Астора Пьяцоллы, а также Леонида Левашкевича. Последний, кстати, - наш земляк. Хоть и живет долгое время в Санкт-Петербурге, композитор не теряет связи с родиной. В программу вечера включена его композиция "Февраль" из яркого романтического цикла произведений для симфонического оркестра "Времена года".

"Сама природа навеяла такую тематику концерта: захотелось сыграть музыку, связанную с зимой, зимними праздниками, Рождеством. Будут цикл пьес из "Времен года" Чайковского, темпераментное танго "Зима" из знаменитого цикла Пьяцоллы, музыкальные иллюстрации Свиридова к повести Пушкина "Метель". Мы решили украсить программу видеорядом - у каждого произведения он будет свой. Словом, слушатели окунутся в удивительный мир музыкальных зимних картин", - отметил дирижер оркестра Александр Сосновский.

В планах маэстро, который уже более двух десятков лет стоит за дирижерским пультом симфонического оркестра БАТД, также работа над другими проектами. Так, на 16 февраля запланирован концерт "В ритме танца: танго и вальсы мира", в марте - программа, посвященная Международному женскому дню, и концерт "Молодые таланты Беларуси". Завершить музыкальный сезон в июне планируется музыкальным спектаклем "Леонид Утесов. С песней по жизни" к 125-летию великого артиста.-0-