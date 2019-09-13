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13 сентября 2019, 20:05

Образы Минска в живописи, на фарфоре и монетах представят на выставке в городской ратуше

Фото из архива
Фото из архива
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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Образы Минска" в фалеристике, нумизматике, бонистике, на фарфоре из частных собраний минских коллекционеров откроется 14 сентября в Минской городской ратуше во время празднования Дня города, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичной мэрии.

"Образы города в произведениях художников - особая страница истории Минска. Холсты хранят атмосферу города, непостоянство его пространства и времени. Представлены пейзажи Бориса Аракчеева, Георгия Поплавского, Владимира Товстика, Леонида Щемелева. Каждый автор запечатлел свой Минск", - отметили организаторы.

Следующий уровень воплощения образа Минска - интерпретация городского пространства в материальных предметах: на монетах, купюрах, открытках, наградах, фарфоре. На выставке экспонируются более 300 таких миниатюрных образов столицы. Коллекция изделий Минского фарфорового завода представлена разнообразными статуэтками 1950-1990-х годов, вазами 1940-2000-х годов, пивными бокалами. Впервые экспонируется собрание фарфоровых бутылок от спиртных напитков 1960-1990-х годов. Предметы декорированы росписью с изображением городских пейзажей, посвящены различным юбилейным датам минской истории.

Посетители смогут увидеть более 200 значков и памятных знаков, начиная со второй половины XX века. Они посвящены 900-летию города, городской символике, транспортному сообщению, учреждениям науки, образования и культуры, промышленности и строительству, энергетике и городской инфраструктуре, кинофестивалям, творческим конкурсам, юбилеям районов города.

Нумизматическое собрание - это юбилейные и памятные монеты Национального банка, а также различных городских предприятий. На серебре отчеканены изображения таких знаковых архитектурных символов, как Национальная академия наук, Национальный банк, железнодорожный вокзал, кафедральный Мариинский костел, площадь Победы, Минск-Арена.

Коллекция бонистики представлена денежными знаками периода независимой Республики Беларусь 1990-х годов, а также билетами денежно-вещевых лотерей 1970-1980-х годов. Государственная символика и городская архитектура украшают купюры номиналом от одного рубля до пяти миллионов.

Выставка будет работать до 3 ноября.-0-

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