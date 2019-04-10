Обряд "Ваджэнне Сулы" в Гомельском районе признали историко-культурной ценностью

10 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Обряд "Ваджэнне Сулы" в Гомельском районе признан нематериальной историко-культурной ценностью. Значимый статус утвержден постановлением Министерства культуры Беларуси от 19 марта 2019 года №16, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Гомельского облисполкома.

Обряд стал 11-й нематериальной историко-культурной ценностью Гомельской области, включенной в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. На протяжении десятилетий он является отличительной особенностью весенней обрядовости района. Издревле считалось, что проведение обряда поможет собрать хороший урожай и будет сопутствовать крепкому здоровью местных жителей, убережет поселения от природной стихии - молнии.

В Гомельском районе эта традиция объединяет жителей деревень Гадичево и Марковичи. Самые активные участники - молодежь. Девушки наряжаются в самобытные одежды и выполняют обрядовые действия. После Пасхальной литургии в Свято-Екатерининской церкви в деревне Гадичево девчата собираются на перекрестке, водят хороводы (так называемые танки) и, взявшись за руки, направляются в сторону Марковичей. На всем пути к ним присоединяются желающие. Действо сопровождается песнями и играми. Завершением обрядового праздника становятся массовые гуляния и угощения у сельского дома культуры. В понимании местных жителей слово "Сула" обозначает и само обрядовое действие, и всех его участников. Традиционно обряд проводится на второй день Пасхи. В нынешнем году он приходится на 29 апреля

Проведение этого ежегодного обряда было приостановлено во второй половине 1960-х годов. Спустя 40 лет благодаря местным энтузиастам традиция предыдущих поколений была возрождена. -0-