14 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Обряд "Вождение куста" для плодородия и благополучия проведут в Чечерском районе 16 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Меркуловичском центральном сельском доме культуры.

Обряд "Вождение куста" - одно из древнейших из славянских действ, которое дошло до наших времен. В день празднования Троицы молодая девушка становится Кустом - символом плодородия. Ее наряжают в яркие одежды, плетут для нее специальный роскошный венок на голову. Затем с песнями и хороводами подружки проводят ее по деревне, приветствуя хозяев каждого дома. За песни и пожелания Куст и его свиту щедро угощают и награждают.

После обхода дворов шествие направится к реке. Здесь на воду опустят огромный зеленый венок, на который завяжут разноцветные ленточки и загадают желания. Также Куст выполнит еще один ритуал со специальным Троецким хлебом, который пекут по старинной рецептуре. Его разделят на всех желающих. Праздник сопровождается народными песнями, частушками, обрядовыми приговорами.

Есть в Меркуловичах еще одно символическое действо в этот день - кумление. Вместе с Кустом связывают лентами две березки у дороги. Люди просят друг у друга прощения за даже ненароком причиненные обиды, трижды целуются и проходят через импровизированные ворота между деревцами.

Затем всей деревней накрывают праздничный стол в центральном парке. Не обходится без таких блюд, как яичница и уха. Начинаются народные гуляния.

Этот древнеславянский обряд сохранился лишь в некоторых деревнях на Полесье. Его второе название - Зеленый праздник, который организуют в светлый праздник Троица. Наши предки верили, что он помогает повысить плодородие и получить щедрый урожай осенью, а также будет сопутствовать благополучию жителей поселений. В Меркуловичах его восстановили по воспоминаниям старожил и проводят более 30 лет.

Традиционно интерес к обряду проявляют и гости из разных уголков республики, а также других стран. В Меркуловичах будут рады всем желающим поучаствовать в этом действе. Начало праздника в 12.00.-0-