Обрядовые, игровые, обереговые - выставка кукол откроется в Гомеле 19 декабря

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка авторской куклы члена Белорусского союза мастеров Гульнары Качан "Сцежкай продкаў" откроется в Гомеле в картинной галерее Г.Х.Ващенко 19 декабря, сообщили БЕЛТА в государственном учреждении.

Выставка - это итог многолетнего изучения мастером традиций народной славянской куклы. В экспозиции представят обрядовые, игровые, обереговые куклы, которые были важной частью повседневной жизни наших предков.

Первые "мотанки" автор начала делать еще в детстве. Всерьез увлеклась куклами, когда стала мамой. "В 2008 году, работая над сценарием проведения Масленицы, в одном из журналов прочла, что наши далекие предки делали и дарили на праздники куклы-обереги. Эта информация подтолкнула меня к глубокому изучению данного вопроса. Появилось непреодолимое желание самой сделать что-то подобное", - рассказала мастерица.

Гульнара Качан стала изучать народные славянские куклы практически с научной точностью. "Ей хотелось создавать их как можно ближе к тому, как это делали женщины из века в век. Автор постигала секреты на тематических мастер-классах, основанных на опыте народных мастериц", - отметили в картинной галерее.

В 2017 году Гульнара Качан выпустила книгу "Куклы. Обереги, обрядовые, игровые" в серии "Энциклопедия народного мастера" издательства "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки".

На открытии экспозиции в Гомеле посетители смогут узнать познавательные факты о куклах и их месте в народной культуре, о возрождении некогда утраченной традиции. Также здесь проведут мастер-класс по созданию елочных украшений.

Увидеть многообразный мир кукол Гульнары Качан можно будет до 31 января.-0-