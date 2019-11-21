"Ода движению" зазвучит в гомельской галерее Г.Х.Ващенко

21 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Ода движению" заслуженного художника России Ивана Тарасюка откроется 27 ноября в Гомеле в картинной галерее Г.Х.Ващенко, сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном учреждении.

Проект "Ода движению" представляет Ивана Тарасюка как мастера декоративно-прикладного искусства. В экспозиции - керамические, фарфоровые работы автора.

Все они - рукотворная ода движению в его физических и метафизических ипостасях, их отличает внутренняя экспрессия, отмечают организаторы. При этом персонажи, живущие, кажется, вне пространства и времени, находятся в непрестанной динамике.

"Его герои, окантованные темным графичным контуром, - геометризованные фигуры прохожих, актеров, цирковых артистов -торопливо бегущие по улицам и лентам эскалаторов, играющие на музыкальных инструментах, карабкающиеся по лестницам и крутящиеся в колесах. Коловращение жизни, ее неумолчное движение, гротеск и сюрреальность, подмеченные в обыденности, - вот фирменный стиль Тарасюка", - отмечает кандидат искусствоведения Мария Фомина.

Иван Тарасюк родился в 1957 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). Живет и работает в Санкт-Петербурге. Является заслуженным художником России (2012), ассоциированным академиком Международной академии изящных искусств Греции - Марино (Италия), обладателем международной премии Ван Дейка (Италия) и других наград и званий. Мастер работает в разных видах и жанрах: литография, живопись, керамика, фарфор, скульптура, оформление цирковых представлений, массовых зрелищ. Его персональные выставки насчитывают уже более семи десятков как в России, так и за ее рубежами. Работы автора находятся во многих крупных музеях и частных коллекциях.

Прочувствовать "Оду движения" в Гомеле можно по 12 января.-0-