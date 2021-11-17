"Один образ - сто идей": в галерее Л.Д.Щемелева откроется выставка детских рисунков

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставку детского рисунка "1 образ - 100 идей" учеников творческой мастерской "Залаты птах" представят 18 ноября в Городской художественной галерее произведений Л.Д.Щемелева, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Посетители увидят более 40 произведений, созданных детьми в возрасте от 4 до 14 лет. Все эти работы выполнены с 2019 по 2021 год. "Семь предметов, семь образов в детской интерпретации превратились в самодостаточные произведения искусства. В некоторых работах лейтмотив звучит вовсю, а в некоторых мы слышим лишь его эхо, потому что возникают уже новые изображения и образы. В экспозиции будет представлена и взрослая интерпретация тех же образов в исполнении педагога и руководителя мастерской "Залаты птах" Юлии Шатило", - рассказали в галерее.

Организаторы также отметили, что выставка детского рисунка - яркий пример того, как маленькая струйка вдохновения разливается океаном творчества. "Юные художники не зажаты в рамки программ или мировоззрения педагога. Они свободны в выборе темы, композиции, формата бумаги. Основная цель и идея проекта заключается в том, чтобы показать, как из одного материала можно придумать бесконечное число идей, как неожиданно и смело можно их комбинировать", - заключили они.

Творческая мастерская "Залаты птах" основана художником-графиком членом Белорусского союза художников Юлией Шатило в 2019 году. Юные таланты - лауреаты и дипломанты многих конкурсов детского рисунка. Работы учеников выставлялись в США, Японии, Франции, Италии.-0-