Огневидные и огнепальные: в НХМ представят ветковские старообрядческие иконы

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка икон Ветки "Огневидные и огнепальные…" откроется 24 июля в Национальном художественном музее, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Экспозиция представляет многолетний проект Ветковского музея (2002-2021) - исследование образа огня в ветковской иконе. Посетители увидят результаты нового этапа исследований: вновь найденные, открытые, изученные, отреставрированные памятники Ветковского музея старообрядчества и народных традиций имени Ф.Г. Шклярова, Гомельского дворцово-паркового ансамбля, музея "Спасенные художественные ценности" в Бресте и артефакты из частных коллекций. Будут представлены 40 произведений ветковской школы иконописи.

"Обугленные иконы помнят судьбу "огнепальной Ветки", пережившей сожжения XVIII века, пожары всех войн и огонь Чернобыля. Так, икона "Огненное восхождение Ильи" отражает сценарий бурных событий Ветхого завета в садовых кущах ветковского пейзажа. Апокалиптический сюжет иконы "Архангел Михаил-воевода", где огнеликий архангел Михаил изображен на огненном коне, стал одним из самых радостных и жизнеутверждающих в искусстве Ветки. Ее мастера сумели вместить архетипический сюжет в динамичную стилистику рококо", - отметили организаторы.

Отвечают теме выставки пылающие ликами, крыльями и заполняющие небо ветковского космоса херувимы и серафимы. Один из таких образов - это фрагмент росписи церкви на уцелевшем бревне от старообрядческой моленной. Среди многих огнезрачных образов и "Неопалимая купина".

В экспозиции будет представлена Богородица с огненным ликом. "Уходя в глубины истории Византии, этот образ, как считают, возрождается в Ветке с огненным стремлением к истине. Группа икон Богоматери Огневидной завершается роскошной ветковской "Огневидная" в золоченом чеканном окладе в стиле барокко и в резном киоте на высоком подиуме-столбике", - подчеркнули в НХМ.

Выставка сопровождается вспомогательной темой "Колодцы времени". "Это размышления о творческом потенциале огненного образа и ветковского искусства", - добавили организаторы.

Выставка проработает до 12 сентября.-0-