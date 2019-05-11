Огромный фудкорт, лазертаг и 6-часовое шоу с топовыми артистами - Bright Festival проходит в Минске

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабный спортивно-культурный фестиваль Bright Festival проходит на стадионе "Динамо" в Минске в преддверии II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

Вокруг стадиона со стороны улицы Кирова работают более 20 развлекательных зон, где можно поиграть в бадминтон и баскетбол, сразиться в лазертаг, функционируют различные интерактивные площадки, зоны релаксации и фотозоны, проходят презентации молодежных субкультур, творческие состязания.

На отдельных площадках можно подучить языки, окунуться в интересные факты белорусской истории и обсудить их с известными спортсменами, музыкантами и государственными деятелями.

Кроме того, можно уединиться в лаундж-зоне или сфокусироваться на гастрономической части мероприятия в почти 50 точках фудкорта.

Вечером гостей ожидает шестичасовое шоу с топовыми артистами. Его хедлайнерами станут J:Морс, "Ляпис-98", Светлана Лобода и "Каста". Концерт с их участием завершится ближе к полуночи.

Фестиваль Bright Festival - это своеобразное испытание возможностей стадиона "Динамо" перед проведением II Европейских игр. Организаторы ожидают, что известные исполнители и спортивно-развлекательная программа позволят протестировать готовность стадиона к масштабным состязаниям.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

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