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Культура
05 марта 2021, 21:20

Около 100 фарфоровых чайников белорусских художников представлены в Национальном историческом музее

Фото из архива
Фото из архива

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Простыя рэчы. Імбрыкі" из коллекции фарфора производства Минского и Добрушского фарфоровых заводов 1960-2000-х годов открылась сегодня в Национальном историческом музее. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила ведущий научный сотрудник музея куратор экспозиции Марина Казанцева.

"Чайник всегда был символом уюта, гостеприимства, приятного застолья. В музее собрано около 1 тыс. чайников разных времен и народов, и сегодня мы представили около 100 предметов. Каждый из них имеет свою особенность, они не повторяют друг друга, ведь любого художника отличает свой почерк, предпочтения, излюбленная цветовая гамма, используемые технологические приемы. И очень радует, что мы смогли показать именно авторские экземпляры", - отметила Марина Казанцева.

В музее собрана достаточно большая коллекция фарфоровых чайников: часть из них происходит с востока (Китай, Япония) и запада (Германия, Польша). Однако организаторы сосредоточили внимание на белорусских работах. Посетителям покажут образцы-эталоны изделий, которые были утверждены к производству художественным советом Минского фарфорового завода начиная с 1960-х годов. После закрытия завода в конце 2000-х коллекция из более 10 тыс. фарфоровых изделий, собранная в заводском музее, попала в собрание Национального исторического музея. "Первый экземпляр особенно ценен, потому что это образец, утвержденный художественным советом и зачастую изготовленный самим мастером. Сегодня многие предметы существуют в единственном числе, хранятся только у нас и впервые экспонируются", - рассказала куратор.

По ее словам, в музейной коллекции фарфора большое разнообразие тем, но акцент сделан на белорусских традициях. "Такие традиционные элементы, как василек, узор, урожай, ромашка, венок, лен, Купалье, характеризуют интерес художников к нашей культуре. Все это они трансформируют в художественный образ и переносят на свое изделие. На выставке экспонируются произведения авторов, которые в течение времени придавали особый стиль минскому фарфору. Среди них работы Виктора Гаврилова, Леонида Богданова, Валерия Леонтовича и других", - подчеркнула она.

"В 1978 году заработал фарфоровый завод в Добруше Гомельской области, который существует и поныне, продолжая радовать покупателей разнообразным ассортиментом. Гости смогут оценить художественные особенности и качество декоративного фарфора, созданного в 1980-1990-х годах разными художниками. Среди них Людмила и Валерий Ковальчуки", - добавили в музее.

Экспозиция дает начало выставочным проектам Национального исторического музея с общим названием "Белорусский фарфор". Целью проекта является демонстрация большой и разнообразной музейной коллекции белорусского фарфора в наиболее удобной и интересной для посетителей форме.

Увидеть разнообразие фарфоровых чайников можно будет по 4 апреля.-0-

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