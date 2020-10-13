Около 100 изданий представлено на выставке "Нежная, милая, добрая" в НББ

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Нежная, милая, добрая", приуроченная ко Дню матери, открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

"В судьбе человека все самое доброе и святое связано с именем Матери. Ее любовь и нежность рождает стремление умножать чувство доброты, дарить его людям и менять жизнь к лучшему. В разных странах мира День матери отмечают по-особенному. В Беларуси он совпадает с большим православным праздником - Покровом Пресвятой Богородицы. Созидательная роль матери, позитивные жизненные ориентиры детей - это те основы, без которых невозможно укрепление престижа семьи, духовное возрождение общества, полноценное развитие государства", - отметили в НББ.

В экспозиции представлено около 100 изданий на самые важные для каждой заботливой матери темы: воспитание детей, здоровый образ жизни, правильное питание, соблюдение семейных традиций и уклада, создание комфорта в доме. Отдельный раздел выставки "Православная мама" включает литературу о жизни Божьей Матери и посвященных ей иконах, энциклопедии и книги, связанные с историей обретения образа Божией Матери Минской. Кроме того, представлены книги о белорусских матерях-героинях, вырастивших пять и более детей.

Выставочный проект будет интересен широкому кругу читателей, а также молодым женщинам, которые смогут получить много полезных советов и рекомендаций. Экспозиция открыта по 30 ноября.-0-