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Около 100 живописных и графических работ гомельских художников представят в Минске

Культура 13.08.2019 | 14:23

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка гомельских художников "Четыре комнаты" откроется в галерее "Университет культуры" 19 августа, сообщила БЕЛТА директор галереи Марина Татаревич.

"Концепция экспозиции состоит в прохождении четырех метаморфозов. В каждом из залов галереи будет представлена небольшая коллекция произведений с разным тематическим направлением. Посетители увидят около 100 живописных и графических работ, а также предметы декоративно-прикладного искусства совершенно разных по мироощущению художников, - рассказала Марина Татаревич. - "Четыре комнаты" включат работы Татьяны Гершгориной (комната "Иллюзия снов"), Светланы Колосковой-Чаплинской ("Путешествие"), Сергея Ковриго ("Девы - Рыбы - Пистолеты") и Алексея Новожилова ("Зебра")".

Каждый из авторов пришел к искусству своим путем. Татьяна Гершгорина сначала получила техническое, а потом художественное образование. С 2015 года - член Союза дизайнеров Москвы, а с 2017-го - член Белорусской гильдии мастеров и ремесленников.

Алексей Новожилов посещал Гомельскую детскую художественную школу. Служил в Афганистане, после чего работал строителем и при этом все время рисовал.

Сергей Ковриго окончил Минский радиотехнический институт (ныне Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники), параллельно посещал художественные студии, курсы. Принимал участие в белорусских и зарубежных выставках. Занимается реставрацией храмов, написанием и реставрацией икон. Увлекается стимпанком, изготавливает панно, светильники и аксессуары в этом стиле.

Светлана Колоскова-Чаплинская окончила старейшее художественное учебное заведение Литвы - Каунасский техникум прикладного искусства имени Степаса Жукаса, со студенческих лет работала актрисой Каунасского театра пантомимы. В Гомеле стала дизайнером по стеклу завода "Коралл". В 90-е годы открыла студию "Аллегория". Сейчас работает визажистом.

Выставка "Четыре комнаты", проводимая при участии Белорусской гильдии мастеров и ремесленников, продлится по 1 сентября.-0-

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выставка, Минск
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