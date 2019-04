Около 150 музыкантов объединит "Гомель-JAZZ"

2 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "Гомель-JAZZ-2019" пройдет в областном центре с 3 по 7 апреля и объединит около 150 музыкантов из разных городов Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гомельском государственном колледже искусств имени Н.Ф.Соколовского, который выступает организатором форума.

Фестиваль проводится с 2016 года как конкурс, однако нынешний форум учредители решили провести в новом формате: в качестве концертно-образовательного мероприятия. "Гомель-JAZZ-2019" будет проходить на двух площадках: в самом колледже и детской музыкальной школе искусств №1 Гомеля имени П.И.Чайковского.

Программа включает различные мероприятия - концерты, творческие встречи с музыкантами. Запланирована серия мастер-классов ведущих педагогов и исполнителей: по эстрадно-джазовому вокалу, по классу саксофона, бас-гитары, контрабаса и др. Для участия в них необходимо выучить одну из предложенных известных джазовых тем, в числе которых Summertime Дж.Гершвина, Аll of me Э.Гарнера, Fly me to the moon Б.Ховарда и др. В сопровождении вокально-инструментального ансамбля участники исполнят композиции, не исключена и импровизация, а затем свои рекомендации дадут опытные педагоги.

О вопросах обучения детей в области эстрадно-джазового исполнительства речь пойдет во время круглого стола. Его участниками станут в первую очередь преподаватели школ искусств.

Среди основных целей фестиваля организаторы называют популяризацию и пропаганду джазовой и эстрадной музыки, приобщение к ней молодежи, знакомство с творчеством лучших джазовых коллективов и исполнителей страны, расширение творческих связей между музыкантами, выявление молодых талантов.-0-