Около 150 участников объединят "Славянскія літаратурныя дажынкі" в Гомельской области

3 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. XIV Международный фестиваль-праздник "Славянскія літаратурныя дажынкі - 2019" пройдет в Гомеле и Гомельском районе с 12 по 14 сентября, сообщил сегодня журналистам председатель областного отделения Союза писателей Беларуси, которое является организатором форума, Владимир Гаврилович, передает корреспондент БЕЛТА.

В течение трех дней делиться своим творчеством и обмениваться опытом будут около 150 поэтов и писателей из Беларуси, России, Украины. "Количество участников литературного события, которое уже стало брендом Гомельского региона, растет из года в год. Так, в нынешнем году интерес к нему проявили русскоговорящие писатели из Канады - они намерены принять участие в "літаратурных дажынках - 2020". В этот же раз форум объединит, помимо белорусских авторов, литераторов из Ростова-на-Дону, Киева, Краснодара, Курска, Брянска, Таганрога, Чернигова, Стародуба и т.д. Впервые на праздник приедут представители Смоленска", - рассказал Владимир Гаврилович.

Основная площадка фестиваля разместится в санатории "Машиностроитель" "Гомсельмаша" в Гомельском районе. Впервые во время праздника проведут открытый смотр-конкурс любительских литературных объединений и литературных клубов Беларуси и других стран.

В этом году у фестиваля появится и свой печатный орган - альманах, его презентуют на церемонии открытия праздника. В перспективе планируется, что это будет периодическое издание литературно-художественной и краеведческой направленности.

"Ожидается, что во время открытия фестиваля будет подписан договор о сотрудничестве между Неклиновским районом Ростовской области и Гомельским", - добавил председатель областного отделения Союза писателей Беларуси.

Во время "Славянскіх літаратурных дажынак" пройдет III Форум молодых литераторов и любителей художественного творчества. Также в программе награждение лауреатов различных конкурсов, чествование писателей-юбиляров, презентация совместных печатных проектов, новых книг участников фестиваля, творческих достижений почетных гостей, лауреатов областной литературной премии имени К.Туровского, выставки народных умельцев, произведений молодежного фестиваля-конкурса "Берега дружбы", который прошел в Ростовской области.

Второй день фестиваля начнется в Гомельском госуниверситете имени Ф.Скорины, где писатели трех стран выступят в студенческих аудиториях вуза, а во время круглого стола "Литературное сотрудничество на благо славянских народов" подведут итоги творческого взаимодействия и подпишут пять обновленных договоров о сотрудничестве.

14 сентября писатели трех стран выступят на праздничных площадках во время Дня города в Гомеле.-0-