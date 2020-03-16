ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 16 марта 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Новости
21:14 ЕЭК обнулила таможенную пошлину на электромобили Экономика
20:47 Около 200 вокалистов участвовали в первом предкастинге X-Factor в Гродно Культура
20:34 МИД Беларуси отслеживает ситуацию с возвращением белорусов из заграничных поездок Общество
20:24 Ограничения на въезд в Россию не будут касаться дипломатов и водителей грузовиков Общество
20:19 Сербские археологи откопали древний флот неизвестной эпохи Калейдоскоп
20:09 Мужчина попался на краже фотоловушки в Барановичском районе Происшествия
20:05 Беларусь разработает изменения в техрегламент ЕАЭС об ограничении опасных веществ в электротехнике Общество
20:02 Банк развития предоставит кредит на строительство медкомплекса в Бресте и реконструкцию больницы в Гродно Президент
19:55 В ЕАЭС намерены отменить таможенные отметки в транспортных документах на бумажных носителях Экономика
19:46 Турчин вручил почетные грамоты Миноблисполкома Регионы
18:49 В США неизвестный устроил стрельбу в магазине В мире
18:46 Трое россиян получили от 17 до 19 лет колонии за производство психотропов в Минском районе Происшествия
18:46 Традиционные мини-ярмарки вакансий в Минске пока проводить не будут Регионы
18:39 Здание бывшего детского дома в Гомеле перепрофилируют под детсад и продленку для начальной школы Регионы
18:35 Совет ЕЭК не принял решение о снижении порога беспошлинной интернет-торговли Экономика
18:34 Вручение кинопремии "Ника" перенесли на осень В мире
18:31 Совет ЕЭК снизил пошлины на некоторые медтовары для борьбы с коронавирусом Экономика
18:28 Мясникович: число участников Евразийского межправсовета в Минске будет оптимизировано из-за коронавируса Политика
18:24 Прибывшие в Москву белорусы должны самоизолироваться на 14 дней Общество
18:18 Мясникович рассчитывает, что Россия при ограничении въезда для белорусов будет применять гибкий подход Общество
18:03 Закрытие границ не гарантирует успеха в борьбе с коронавирусом - эпидемиолог Общество
18:00 В Рогачеве открыли движение по временному объездному мосту через Днепр Регионы
17:46 От заготовки до поставки - какой будет электронная система учета древесины Экономика
17:38 МАРТ проведет расследование в отношении сети жестких дискаунтеров "Светофор" Экономика
17:10 ВВП Беларуси в январе-феврале снизился на 0,6% Экономика
17:07 КС России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны В мире
17:05 В Армении введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса В мире
16:46 В Кореличском районе мужчина во время ссоры убил брата Происшествия
16:44 В Гродненской области по случаю коронавируса анализы контактов первого уровня отрицательные Регионы
16:37 Для белорусов, застрявших в Польше, организуют автобусы на родину Общество
Все новости
Все новости
Культура
16 марта 2020, 20:47

Около 200 вокалистов участвовали в первом предкастинге X-Factor в Гродно

Выступает Ростислав Чернецкий
Выступает Ростислав Чернецкий

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 200 вокалистов приняли участие в первом предкастинге X-Factor в Гродно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

В Гродненском Доме культуры собрались как профессиональные музыканты, так и те, кто никогда ранее не выступал перед публикой. Заполнив анкету на стойке регистрации и получив порядковый номер, необходимо было дождаться своего выхода и, самое главное, не растеряться на сцене, - рассказали в пресс-службе. - Песни участники исполняли без какого-либо музыкального сопровождения".

В Гродно в составе продюсерской группы работали председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, генеральный продюсер медиахолдинга Глеб Шульман, исполнительный продюсер проекта "X-Factor в Беларуси" Ольга Шлягер и певица Искуи Абалян. Все выступления конкурсантов зафиксированы на видео. Это позволит творческой команде проекта отобрать тех, кто продолжит участие в телевизионных кастингах и попадет на встречу к наставникам. После выступлений конкурсанты делились с корреспондентами своими впечатлениями и историями. Все это можно будет увидеть в июне в дневниках проекта на телеканале "Беларусь 1".

"Восемь телевизионных кастингов будут записываться в конце июня. Далее предстоит работа в тренировочном лагере, - рассказала Ольга Шлягер. - В телеэфире зрители смогут увидеть проект уже в сентябре, а с 21 ноября начнутся прямые эфиры X-Factor, где с командой останутся 12 участников. Победителя вокального талант-шоу выберут зрители в канун Нового года".

Следующий в маршруте региональных кастингов - Могилев. Уже 21 и 22 марта с 12.00 до 20.00 в малом зале Дворца культуры области команда проекта в составе Ольги Шлягер, телеведущей Ксении Дюковой и певицы, финалистки национального отбора на "Евровидение-2020" КейСи встретится с могилевскими талантами.

Кастинги на белорусское шоу X factor пройдут в двух городах Могилевской областиКастинги на белорусское шоу X factor пройдут в двух городах Могилевской области
Посмотреть телеверсию шоу X factor зрители смогут в эфире телеканала "Беларусь 1" уже осенью. Победителя выберут в канун Нового года.

По условиям проекта, претенденты выступают в четырех категориях: девушки от 16 до 24 лет, парни от 16 до 24 лет, участники от 25 лет и старше, а также вокальные коллективы.

После Могилева организаторы посетят Гомель (26 и 27 марта), Витебск (4 и 5 апреля), Брест (11 и 12 апреля), Барановичи (18 апреля), Лиду (19 апреля), Мозырь (25 апреля) и Бобруйск (26 апреля). Предкастинги в Минске пройдут в мае. На них будут оглашены имена наставников шоу X-Factor.

Если встретиться лично с командой проекта не получается, можно записать свое исполнение на видео и вплоть до окончания минских кастингов отправить по Viber на номер +375-29-105-91-02 или через Instagram и "ВКонтакте". Подробная информация размещена в официальных аккаунтах шоу в соцсетях. К слову, на данный момент количество электронных заявок на участие в предкастинге около 2,5 тыс.-0-

Фото Леонида Щеглова

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Белтелерадиокомпания Гродно конкурс музыка
Новости рубрики Культура
Фото из архива Акварели профессионалов и любителей выставят в Минске
Фото из архива Кастинги на белорусское шоу X factor пройдут в двух городах Могилевской области
Фото из VK-аккаунта Брестский академический театр драмы Брестчанам предлагают прочувствовать "Ночь в театре"
Фото Театра эстрады Театр эстрады готовит премьеру иммерсивного шоу-мюзикла "Стриптиз души"
Фото из архива Роман Волознев представит Беларусь на конкурсе эстрадной песни "Витебск-2020"
Фото из архива Национальный центр современных искусств приглашает на выставку "Пасхальное Триденствие"
Главное
Александр Лукашенко Местная вертикаль, посол и руководство министерств - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Лукашенко прокомментировал развитие ситуации с коронавирусом
"Белнефтехим": делаем все, чтобы использовать момент для выгодной покупки нефти
Банк развития проводит конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству молочнотоварных ферм
Топ-новости
Лукашенко отреагировал на закрытие Россией границы с Беларусью и пояснил, почему не принимает подобных мер
Беларусь намерена расширять совместные сборочные производства с Молдовой
В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!
Закрытие границ не гарантирует успеха в борьбе с коронавирусом - эпидемиолог
От заготовки до поставки - какой будет электронная система учета древесины
МИД Беларуси отслеживает ситуацию с возвращением белорусов из заграничных поездок
Осадки и до +14°С ожидаются в Беларуси 17 марта
Минспорт дал рекомендации туристам из-за ситуации с коронавирусом
К 75-летию Великой Победы. Хатынь - символ трагедии. Архивные фото БЕЛТА
Минстройархитектуры рассчитывает на принятие документов об ипотеке и стройсбережениях до конца года
Брифинг о подготовке законопроектов пройдет в БЕЛТА 17 марта
Белорусам предлагают оценить качество почтовой и электросвязи
Ограничения на въезд в Россию не будут касаться дипломатов и водителей грузовиков
В Беларуси в этом году начнут строить 28 комплексов по сортировке и переработке вторресурсов
Сербские археологи откопали древний флот неизвестной эпохи
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.