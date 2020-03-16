Около 200 вокалистов участвовали в первом предкастинге X-Factor в Гродно

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 200 вокалистов приняли участие в первом предкастинге X-Factor в Гродно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

В Гродненском Доме культуры собрались как профессиональные музыканты, так и те, кто никогда ранее не выступал перед публикой. Заполнив анкету на стойке регистрации и получив порядковый номер, необходимо было дождаться своего выхода и, самое главное, не растеряться на сцене, - рассказали в пресс-службе. - Песни участники исполняли без какого-либо музыкального сопровождения".

В Гродно в составе продюсерской группы работали председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, генеральный продюсер медиахолдинга Глеб Шульман, исполнительный продюсер проекта "X-Factor в Беларуси" Ольга Шлягер и певица Искуи Абалян. Все выступления конкурсантов зафиксированы на видео. Это позволит творческой команде проекта отобрать тех, кто продолжит участие в телевизионных кастингах и попадет на встречу к наставникам. После выступлений конкурсанты делились с корреспондентами своими впечатлениями и историями. Все это можно будет увидеть в июне в дневниках проекта на телеканале "Беларусь 1".

"Восемь телевизионных кастингов будут записываться в конце июня. Далее предстоит работа в тренировочном лагере, - рассказала Ольга Шлягер. - В телеэфире зрители смогут увидеть проект уже в сентябре, а с 21 ноября начнутся прямые эфиры X-Factor, где с командой останутся 12 участников. Победителя вокального талант-шоу выберут зрители в канун Нового года".

Следующий в маршруте региональных кастингов - Могилев. Уже 21 и 22 марта с 12.00 до 20.00 в малом зале Дворца культуры области команда проекта в составе Ольги Шлягер, телеведущей Ксении Дюковой и певицы, финалистки национального отбора на "Евровидение-2020" КейСи встретится с могилевскими талантами.

Кастинги на белорусское шоу X factor пройдут в двух городах Могилевской области Посмотреть телеверсию шоу X factor зрители смогут в эфире телеканала "Беларусь 1" уже осенью. Победителя выберут в канун Нового года.

По условиям проекта, претенденты выступают в четырех категориях: девушки от 16 до 24 лет, парни от 16 до 24 лет, участники от 25 лет и старше, а также вокальные коллективы.

После Могилева организаторы посетят Гомель (26 и 27 марта), Витебск (4 и 5 апреля), Брест (11 и 12 апреля), Барановичи (18 апреля), Лиду (19 апреля), Мозырь (25 апреля) и Бобруйск (26 апреля). Предкастинги в Минске пройдут в мае. На них будут оглашены имена наставников шоу X-Factor.

Если встретиться лично с командой проекта не получается, можно записать свое исполнение на видео и вплоть до окончания минских кастингов отправить по Viber на номер +375-29-105-91-02 или через Instagram и "ВКонтакте". Подробная информация размещена в официальных аккаунтах шоу в соцсетях. К слову, на данный момент количество электронных заявок на участие в предкастинге около 2,5 тыс.-0-

Фото Леонида Щеглова