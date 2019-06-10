Около 40 уникальных экспонатов объединены проектом "Наш край любимый - Беларусь" в историческом музее

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 40 уникальных экспонатов объединены проектом "Наш край любимый - Беларусь" в Национальном историческом музее. Об этом сообщил на торжественном открытии экспозиции директор музея Павел Сапотько, передает корреспондент БЕЛТА.
"Выставка получилась целостной и концептуальной. Мы исходили из темы духовности и наших глубоких традиций. Получилось, что каждый музейный предмет, представленный в экспозиции, является свидетелем эпохи - это и народные промыслы и ремесла, предметы культа, монетные клады, сакральные артефакты белорусской культуры, - сказал директор музея Павел Сапотько. - Художники показывают произведения, которые являются итогом их переосмысления наших корней и ценностей средствами художественного творчества. Поэтому все работы - и живопись, и графика, скульптура, ткачество - являются уникальными экспонатами, которые раскрывают нашу белорусскую духовность".
Выставка "Наш край любимый - Беларусь", входящая в культурную программу II Европейских игр, а также Международного фестиваля искусства "Арт-Минск", в Национальном историческом музее для посетителей будет работать с 11 июня по 7 июля.
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