Около 60 живописных произведений Кастуся Качана выставят в НХМ

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка живописи Кастуся Качана "Родиной очарованный" откроется 28 января в Национальном художественном музее Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В экспозиции будут представлены около 60 живописных произведений художника. Выставка проводится по случаю выдвижения Кастуся Качана на соискание Государственной премии Беларуси в области литературы, искусства и архитектуры.

"Имя Кастуся Качана, прозванного песняром белорусских местечек, пользуется популярностью среди любителей живописи. Красота и поэтичность белорусской природы, очарование малых городов с тысячелетней историей, особый колорит жизни сельского человека - основные мотивы его произведений. Автор известен лирическими пейзажами с видами природы, изображениями архитектурных памятников, храмов и монастырей Беларуси. Его манеру отличают пластичность живописной фактуры, сюжетность, композиционная стройность, законченность образов, колористическая цельность", - рассказали в музее.

На выставке представлены работы разных лет, созданные мастером во время поездок по Беларуси, прежде всего по ее западным районам. Особое место в творчестве Кастуся Качана занимают пейзажи Новогрудской земли - малой родины автора. Его работам свойственна национально-романтическая настроенность. Сочетая в своих произведениях тишину и спокойствие провинциальной жизни с романтикой старинных памятников, мастер создает органичный сплав прошлого и современности, которые не обособляются друг от друга, а сосуществуют вместе в пространственно-временном единстве.

Выставка будет работать по 15 марта.

Произведения Кастуся Качана хранятся в Национальном художественном музее, Национальном центре современных искусств, Художественном фонде Министерства культуры России, Третьяковской галерее, фондах Белорусского союза художников, а также в частных коллекциях многих стран мира. В 2014 году в Новогрудке открылась картинная галерея его имени.-0-