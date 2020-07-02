Окунуться в атмосферу 1980-х годов приглашает ретро-проект в Гомеле

2 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ретро-проект "Олимпиада-80. Взгляд через 40 лет" начнет работу 9 июля в Гомеле в картинной галерее Г.Х.Ващенко, сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном учреждении.

Проект познакомит с предметами частной коллекции Жанны Малышенко из Гомеля. Он возвращает зрителей в 1980 год, окунает в атмосферу летних Олимпийских игр, открывшихся в Москве 40 лет назад.

На выставке можно увидеть символ спортивного события - олимпийского мишку, а также тематические календари и открытки, игрушки и сувениры, одежду и аксессуары и многое другое.

Решение о создании проекта, посвященного Олимпиаде-80, пришло коллекционеру при покупке очередного олимпийского мишки. "Мысль о проекте появилась неожиданно. Как и само решение коллекционировать предметы, связанные с Олимпиадой-80, на которое вдохновил документальный фильм, посвященный Олимпийским играм в Москве, который я увидела в 2015 году", - призналась Жанна Малышенко. По ее словам, история проведения Игр, масштаб события, его зрелищность и, конечно, олимпийский мишка оставили большие впечатления. "А ведь где-то завалялась и моя игрушка детства - резиновый олимпийский мишка. Поискала, нашла, взяла в руки, а он смотрит на меня, улыбается и совсем не обижается, что около 30 лет пролежал в одиночестве. Тогда я решила: подберу ему подходящую компанию", - рассказала коллекционер.

Спустя время Жанне Малышенко удалось выяснить историю происхождения ее первого олимпийского мишки. Данный экземпляр и еще два подобных вида (они также представлены на выставке) выпустила Гомельская фабрика игрушек. "В конце 70-х фабрика была на пике, несколько лет подряд занимала всесоюзные первые места, поэтому ей и было поручено выполнить госзаказ, поступивший из Москвы на изготовление резиновой игрушки - олимпийского медведя в трех разновидностях", - рассказали в галерее.

Перенестись в 1980-е на выставке поможет и импровизированный уголок советской квартиры. Посетителям предложат присесть в старое кресло, пролистать журналы 1980 года, сфотографироваться на память. Дети смогут поиграть в настольные игры СССР, а также "попрощаться" с олимпийским мишкой, готовящимся к полету на воздушных шариках.

Выставка будет работать по 9 августа.-0-