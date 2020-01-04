Окунуться в атмосферу Рождества приглашает галерея "Университет культуры"

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественная галерея "Университет культуры" и литературная гостиная газеты "Воскресение" приглашают 9 января на музыкально-поэтический вечер "Свет Рождества". Об этом БЕЛТА сообщили в галерее.

На концерте прозвучат стихи классиков, посвященные Рождеству, в исполнении народной артистки Беларуси Марии Захаревич, заслуженной артистки Беларуси Ирины Нарбековой, артистки театра и кино Елены Шабад. Авторскую поэзию представят главный редактор газеты "Воскресение" Елена Михаленко и поэты Алла Черная, Елизавета Полеес, Тамара Вятская. Аутентичные рождественские песни разных народов прозвучат в исполнении дуэта Татьяны Ячной и Алеся Чумакова, авторские песни под гитару исполнят актер и телеведущий Анатолий Длусский, бард и поэт Татьяна Дашкевич, дуэт Евгения и Елены Пименовых. Зрители услышат прекрасный вокал и игру на флейте совсем юной Марианны Бабич.

Литературная гостиная существует при газете "Воскресение" уже 15 лет. Это коллектив, собравший поэтов, актеров, музыкантов разного возраста, работающих в самых разных жанрах, но объединенных верой и желанием языком искусства говорить о вере со зрителями. На счету у постоянных участников гостиной десятки благотворительных концертов по всей Беларуси.

"Рождество - один из самых светлых праздников, время, когда не только дети позволяют себе верить в чудеса. В этот праздник каждый может почувствовать себя волхвом, который идет к Вифлеему с подарками. Неслучайно рождественская тема уже более двух тысяч лет вдохновляет поэтов, музыкантов, художников. Предлагаем зрителям вместе ощутить атмосферу радости и тайны, наполненной творчеством, музыкой и провести один из праздничных вечеров вместе", - сказали в галерее.-0-