Они никак не могут быть дешевле - худрук Белгосцирка рассказал о ценах на билеты

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественный руководитель Белорусского государственного цирка Витаутас Григалюнас считает, что стоимость билетов на представления не может быть ниже установленной в настоящее время. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Стоимость билетов в Белгосцирк сейчас доходит до Br77. "Цирк вообще очень дорогое дело. Нас часто спрашивают, почему в цирк такие дорогие билеты? Они максимально дешевые! И никак не могут быть дешевле. Ведь посчитайте, какие у нас затраты. Чего стоит приглашение артистов со всего мира, затраты на содержание животных", - отметил Витаутас Григалюнас.

По его словам, государство дает помощь на развитие Белгосцирка, но это, как правило, разовые дотации на крупные приобретения техники, оборудования. "Все, что происходит в манеже, окупается за счет того, что зрители наш цирк любят, приезжают со всей страны, даже из-за рубежа. Эти сборы (за билеты. - Прим. БЕЛТА) позволяют нам держаться на высоком уровне", - подчеркнул художественный руководитель.

Вместе с тем администрация цирка продолжает искать способы для получения дополнительных доходов. Так, например, в планах организовать интерактивную детскую игровую площадку возле здания, где можно будет при помощи инструкторов попробовать походить по канату или научиться жонглировать.

Говоря в целом о развитии циркового искусства, Витаутас Григалюнас отметил тенденцию смешения разных жанров и видов искусства. "В цирк врывается театр, хореография, пантомима и так далее. Конечно, никто не отменял в цирке трюков и не отменит никогда. За этим люди идут - получить эмоции, сопереживать, справится или не справится артист", - добавил он.-0-