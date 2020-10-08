8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-акция "Перакладаем Ясеніна" стартовала в БГУ. Она приурочена к 125-летию со дня рождения русского поэта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятие призвано стимулировать интерес к изучению языков, содействовать творческому самовыражению и популяризации культурно-исторических ценностей. Приглашаются все желающие студенты или сотрудники БГУ. Принимается перевод любого стихотворения Сергея Есенина на белорусский или другой язык. Работы можно присылать до 31 октября включительно по электронной почте Shkironak@bsu.by с указанием личных данных.

Критерии оценки - стилистическая грамотность, сохранение семантической структуры произведения, разнообразие переводческих приемов, стиль и художественная насыщенность перевода, наличие художественно-выразительных средств, отсутствие грамматических, лексических и прочих ошибок.

Переводы всех участников опубликуют в аккаунтах клуба любителей художественного слова "КЛУмБа" в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram. Лучшие работы оформят в цикл видео, посвященный творчеству поэта. Победителей наградят памятными подарками.

Организатором конкурса выступает "КЛУмБА" Фундаментальной библиотеки БГУ.-0-