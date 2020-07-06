Онлайн-фестиваль "Паўлінка на Купалле" будет доступен на трех языках

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический театр имени Янки Купалы приглашает на первый музейно-театральный онлайн-фестиваль "Паўлінка на Купалле". Он стартует сегодня в 20.00 и пройдет до 21.00 12 июля. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

"Наше путешествие по виртуальному фестивалю мы проведем на специальной странице kupalauski.by. Ссылка на нее будет размещена на сайте и социальных сетях театра сегодня с 20.00. В тематических частях - "Папараць-кветка", "Паўлінка", "Свята" - будут представлены отдельные видеоэпизоды, из которых состоит наш праздник. Приглашайте также друзей из-за границы. Наш онлайн-фестиваль мы проведем на белорусском, английском и русском языках", - рассказали в Купаловском.

Так, "Папараць-кветка" проведет зрителя через места Купалы в Вязынке. "В 1882 году 7 июля в бывшем имении Вязынка родился Иван Луцевич, в будущем известный всем под псевдонимом Янка Купала. Именно с родных мест писателя мы начнем наше виртуальное путешествие, где сотрудницы музеев в Вязынке и в Минске расскажут о тайнах жизни и творчества нашего песняра, - отметили в театре. - С волшебной ночью на Ивана Купала связано много традиций, одна из которых - плетение девичьего венка. Купальские венки, сплетенные из разных цветов, считались магическими и служили в качестве оберегов от бесов и болезней. Наша сегодняшняя Паўлінка - Марта Голубева - проведет мастер-класс по плетению венка. Присоединяйтесь, пусть и в вашем доме будет такой чудесный оберег".

В части "Паўлінка" всех пригласят на экскурсию по Купаловскому театру. Вниманию зрителя представят уникальную сборку афиш "Паўлінкі" с 1913 по 2013 годы и, конечно, покажут легендарный спектакль. Экскурсию проведут артистки Зоя Белохвостик, исполнявшая роль Паўлінкі с 1982 по 2000 годы, и Кристина Дробыш. Во время онлайн-путешествия можно будет услышать рассказ об истории театра, узнать, кто и каким образом принимает участие в создании каждого спектакля, увидеть бутафорский цех, гримерки.

Какой же фестиваль без музыки и танцев. В блоке "Свята" зрителей научат плясать лявониху, пригласят послушать музыку оркестра Купаловского театра и заглянуть в студию к легендарному ансамблю "Песняры".

Проект реализован при финансовой поддержке Министерства культуры. Генеральный партнер Купаловского театра - компания Mastercard, партнер музея - компания "Белгосстрах".-0-