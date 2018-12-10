Онлайн-конференция с генеральным директором Большого театра оперы и балета Беларуси пройдет на сайте БЕЛТА 12 декабря

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция с участием генерального директора Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Владимира Гридюшко пройдет на сайте БЕЛТА 12 декабря с 12.00 до 13.00.

Большой театр оперы и балета Беларуси на протяжении девяти лет собирает на своей сцене признанных звезд оперной сцены и приглашает зрителей увидеть новые постановки, лучшие спектакли текущего и прошлых сезонов и фестивальные премьеры. В этом году Минский международный Рождественский оперный форум пройдет с 13 по 21 декабря. А с 14 по 19 декабря состоится V Минский международный Рождественский конкурс вокалистов. Артисты из 21 страны выступят на оперном форуме и 332 исполнителя из 26 стран прислали заявки на конкурс вокалистов.

Владимир Гридюшко расскажет о подготовке этих знаменательных культурных событий и о насыщенной новогодней программе театра, подведет итоги юбилейного 85-го сезона, поделится планами и ответит на вопросы читателей.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время проведения конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться 12 декабря после 12.00 по мере готовности.-0-