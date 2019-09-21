Онлайн-конференция с участием Елизаветы Мисниковой пройдет 23 сентября на сайте Белтелерадиокомпании

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительница Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2019" Елизавета Мисникова ответит на вопросы зрителей во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы медиахолдинга Светлана Смолонская-Красковская.

"У победителя национального отбора детского конкурса песни "Евровидение-2019" будет очень мало времени на отдых. Уже сегодня вечером Елизавета Мисникова станет гостем вечернего шоу "Макаенка, 9", где ответит на вопросы комментатора "Евровидения" и ведущего проекта Евгения Перлина, а также сделает зрителям "Беларусь 1" музыкальный подарок. В понедельник, 23 сентября, она заглянет на прямой эфир самой популярной утренней программы "Добрай раніцы, Беларусь!". В этот же день в 12.00 на сайте Белтелерадиокомпании начнется онлайн-конференция с Елизаветой Мисниковой. Свои вопросы юной артистке смогут задать все желающие", - рассказала Светлана Смолонская-Красковская.

Финал национального отбора детского конкурса песни прошел накануне в студии "600 метров" Белтелерадиокомпании. За право выйти на международную сцену детского "Евровидения-2019" боролись восемь сольных исполнителей и две вокальные группы. Причем это были исключительно девочки. Вместе с Елизаветой Мисниковой в гала-концерте выступили Анастасия Жабко, Мария Жилина, Ксения Галецкая, группа Мonkey Tops, София Хролович, София Рустамова, группа "Зефир", Арина Пехтерева, Мария Ермакова. Трансляция шоу велась на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" , а также на официальном сайте Белтелерадиокомпании.

14-летняя Елизавета исполнила песню "Пепельный". Она вышла на сцену под первым номером, и он стал для ее счастливым. Победителя национального отбора определили по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей. Елизавета Мисникова получила 10 баллов от зрителей и столько же от жюри, что позволило ей занять первое место.

Победительнице вручили специальную награду - стилизованное евровизионное сердце, изготовленное по заказу Белтелерадиокомпании стеклозаводом "Неман".

Детское "Евровидении-2019" пройдет 24 ноября в Гливице. Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В 2018 году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из 20 стран.

Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании - как единственному в стране члену Европейского вещательного союза.-0-

Елизавета Мисникова представит Беларусь на детском "Евровидении-2019" Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании как единственному в стране члену Европейского вещательного союза.

Мисникова: участие в детском "Евровидении" было моей давней мечтой "Это было моей мечтой. Я участвовала в национальном отборе три раза и не попадала в десятку. Но вот я попала в десятку и я номер один", - рассказала Елизавета Мисникова.

Елизавета Мисникова достойно представит Беларусь на детском "Евровидении-2019" - Хелена Мерааи Хелена отметила, что ей, как ведущей, было сложно объективно оценивать выступления конкурсантов. "Мы вместе готовились к финалу, репетировали. Я для них была и как подруга, и как советчик. Я их всех так полюбила. Как мне кажется, все выступления были на хорошем уровне, и это было действительно классное шоу", - добавила она.