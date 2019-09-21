Онлайн-конференция с участием Елизаветы Мисниковой пройдет 23 сентября на сайте Белтелерадиокомпании

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительница Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2019" Елизавета Мисникова ответит на вопросы зрителей во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы медиахолдинга Светлана Смолонская-Красковская.
"У победителя национального отбора детского конкурса песни "Евровидение-2019" будет очень мало времени на отдых. Уже сегодня вечером Елизавета Мисникова станет гостем вечернего шоу "Макаенка, 9", где ответит на вопросы комментатора "Евровидения" и ведущего проекта Евгения Перлина, а также сделает зрителям
Финал национального отбора детского конкурса песни прошел накануне в студии "600 метров" Белтелерадиокомпании. За право выйти на международную сцену детского "Евровидения-2019" боролись восемь сольных исполнителей и две вокальные группы. Причем это были исключительно девочки. Вместе с Елизаветой Мисниковой в гала-концерте выступили Анастасия Жабко, Мария Жилина, Ксения Галецкая, группа Мonkey Tops, София Хролович, София Рустамова, группа "Зефир", Арина Пехтерева, Мария Ермакова. Трансляция шоу велась на телеканалах "Беларусь 1" и
14-летняя Елизавета исполнила песню "Пепельный". Она вышла на сцену под первым номером, и он стал для ее счастливым. Победителя национального отбора определили по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей. Елизавета Мисникова получила 10 баллов от зрителей и столько же от жюри, что позволило ей занять первое место.
Победительнице вручили специальную награду - стилизованное евровизионное сердце, изготовленное по заказу Белтелерадиокомпании стеклозаводом "Неман".
Детское "Евровидении-2019" пройдет 24 ноября в Гливице. Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В 2018 году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из 20 стран.
Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании - как единственному в стране члену Европейского вещательного союза.-0-