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06 мая 2020, 08:20

Онлайн-марафон "75 СПАСИБО!" проведут 9 Мая в Витебске

Фото из архива
Фото из архива
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Могилевский драмтеатр готовит онлайн-марафон спектаклей к 75-летию Победы

6 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Онлайн-марафон "75 СПАСИБО!" проведет в День Победы Центр культуры "Витебск", сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Трансляция праздничного марафона начнется 9 Мая в 12.00 в официальном аккаунте Центра культуры "Витебск" в Instagram - @gck.vitebsk. Ведущим прямого эфира станет руководитель учреждения культуры Глеб Лапицкий. На связь с ним выйдут представители 75 различных творческих коллективов, учреждений культуры, школ искусств, общеобразовательных школ, предприятий и организаций всех районов Витебской области. Участники марафона поделятся трогательными историями, обменяются душевными поздравлениями и выскажут самые искренние слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны.

"День Победы - один из самых главных праздников в современном обществе, важнейшее событие в мировой истории, прославляющее великий подвиг советского народа. Ровно 75 лет назад наши предки завоевали заветную Победу, сражаясь плечом к плечу. Мы не имеем права забывать о том, какой ценой досталось освобождение Родины нашим дедам и прадедам", - подчеркнули в Центре культуры.

Акция проводится при поддержке Витебского областного комитета БРСМ.-0-

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