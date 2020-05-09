Онлайн-марафон "75 спасибо!" провел Центр культуры "Витебск"

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске пресс-центр дирекции "Славянского базара" превратился в своеобразную студию, где ветеранам организовали праздничный онлайн-концерт #75спасибо: поздравления звучали от жителей всех районов области, сообщает БЕЛТА.

Центр культуры "Витебск" при поддержке Витебского областного комитета БРСМ организовал эфир, смотреть который можно было в режиме онлайн в официальном аккаунте центра культуры в Instagram. "В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы объявили праздничный марафон, чтобы собрать 75 трогательных историй, 75 светлых встреч, 75 душевных поздравлений, 75 искренних благодарностей в одном прямом эфире", - пояснил ведущий трансляцию директор Центра культуры "Витебск" Глеб Лапицкий.

На связи со студией люди разных возрастов и профессий. От всех участников в благодарность ветеранам звучали песни, стихи и просто слова поздравлений. Многие рассказывали о своих дедах, героях-земляках. "Первый час собрал уже более 400 человек", - поделился Глеб Лапицкий.

Почти непрерывный трехчасовой поток включений из более чем десятка городов Витебской области - свидетельство того, что память и благодарность продолжают жить в сердцах детей, внуков и правнуков солдат Великой Победы.

Запись получившегося праздничного концерта организаторы намерены выложить в социальные сети.-0-