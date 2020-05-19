Онлайн-проекты Купаловского театра увидели около 100 тыс. зрителей

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 100 тыс. зрителей увидели онлайн-проекты Национального академического театра имени Янки Купалы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе театра.

С 27 марта Купаловский начал транслировать свои спектакли в интернете. "Онлайн-показы ряда спектаклей из архива театра и текущего репертуара, живые трансляции ("Купалаўскі online" и "Купалаўскі дома"), интересные проекты ("Чытаць я хацеў!"), выпуск второго номера журнала "Купалаўскі" доступны в электронном формате. За уникальными мероприятиями театра следят не только белорусы, но и зрители во всем мире. В апреле-мае онлайн-проекты театра посмотрели около 100 тыс. зрителей", - рассказали в пресс-службе.

Во время проектов "Купалаўскі online" и "Купалаўскі дома" состоялось 9 показов: спектакли из текущего репертуара и архива, творческий вечер и спектакль-капустник, приуроченный к 95-летию театра. Любовь зрителей завоевал новый проект "Чытаць я хацеў!". За два дня к нему приобщились 13 актеров, а общее количество просмотров онлайн-чтений составило более 22 тыс. Во время проекта прозвучали отрывки из классики белорусской литературы, всемирно известные иностранные произведения, а также творения современных белорусских авторов.

4 мая в прямом эфире артисты сыграли спектакль "Ураджай" специально для интернет-аудитории. С 1 по 8 мая каждый вечер на YouTube-канале и в Instagram-аккаунте театра артисты читали отрывки из произведения Михаила Зарецкого "Ой, ляцелі гусі…".

Купаловский театр также подготовил специальный видеоролик "Мы вернемся! Ваш Купалаўскі". В нем отражена жизнь без зрителей, артистов и работников театра, которая начинает оживать под музыку Дмитрия Шостаковича. Над созданием ролика работали Роман Подоляко, Михаил Зуй и Ксения Василевкина. Посмотреть его можно в соцсетях и на YouTube-канале театра.-0-