Онлайн-трансляции мероприятий "Славянского базара" набрали 7,5 млн просмотров

23 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Трансляции мероприятий "Славянского базара в Витебске" в интернете набрали 7,5 млн просмотров, сообщил журналистам руководитель фестиваля, генеральный директор Центра культуры "Витебск" Глеб Лапицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Фестиваль в этом году из-за пандемии прошел в другом формате. Вместо запланированных девяти "Славянский базар" длился четыре дня. По мнению Глеба Лапицкого, это вполне оптимальный вариант. "Мне не хватило для полноты картины еще одного дня, чтобы реализовать два проекта: увертюру к фестивалю "Рок на все времена" и концерт команд КВН. Но рок-концерт перенесен на следующий год, а над КВН-проектом мы работаем", - отметил он. Постепенно фестиваль может вернуться к своей традиции, когда проводились дни культур Беларуси, Украины и России.

В нынешних условиях, когда многие гости не смогли приехать на фестиваль, организаторы постарались, чтобы про форум узнало как можно больше человек. "Трансляции мероприятий на сайте фестиваля и в его группе в "Одноклассниках" набрали 7,5 млн просмотров. В Летнем амфитеатре прошло семь основных событий, их посетили более 35 тыс. зрителей", - сказал Глеб Лапицкий.

Подвести административно-финансовые итоги еще предстоит, но предварительно фестиваль выходит на 80% окупаемости. "Нельзя забывать, что есть проекты, которые по сути своей не могут окупиться, например конкурсы. Если отказаться от них, то интерес к фестивалю пропадет. Без конкурсов, молодежных, уличных и других проектов не будет праздника, атмосферы", - отметил Глеб Лапицкий. Он также поблагодарил спонсоров и партнеров за финансовую помощь в проведении фестиваля.-0-