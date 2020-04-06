Онлайн-трансляции спектаклей продолжают театры Минской области

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-спектакли покажут на этой неделе театры Минской области: приобщиться к искусству на расстоянии смогут не только дети, но и взрослые, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Артисты Минского областного драматического театра и режиссер Олег Чеченев приглашают детей и взрослых в веселое приключение вместе с героями "Сказки о красной ленточке", которую придумала драматург Галина Латышева. Трансляция начнется в 12.00 7 апреля. 8 апреля в это же время драмтеатр познакомит зрителей с поучительной музыкальной сказкой "Непослушная спичка".

Минский областной театр кукол "Батлейка" 9 апреля в 12.00 покажет спектакль Игоря Сидорука "Три поросенка". В постановке не все так, как в классической сказке: поросята играют на музыкальных инструментах тяжелый рок, а Волк ценит гармонию в душе и природе. Смогут ли герои найти компромисс - развязку дети узнают, посмотрев представление.

10 апреля в 12.00 состоится спектакль-импровизация "Сказки из сундука" по мотивам белорусских сказок Виленского повета.

Театральная программа для взрослых также обещает быть насыщенной. 7 апреля в 19.00 областной драмтеатр приглашает на онлайн-спектакль "Банкет" по пьесе Нила Саймона. В банкетном зале парижского ресторана собрались три пары, бывшие когда-то семейными, а ныне в разводе. Переживая с героями эмоциональные выяснения отношений, зрители тоже вспомнят о том, сколь хрупкое и деликатное чувство - любовь.

"Афинские вечера" в жанре современной истории покажут онлайн 8 апреля в 19.00. Спектакль по одноименной пьесе российского драматурга Петра Гладилина представляет собой красивое и трогательное повествование о том, что связь поколений иногда очень ярко проявляется в нужном месте и в нужное время.

10 апреля в 19.00 зрители смогут отдохнуть и посмеяться под комедию "Любовь. Собака@ Точка.ru". Он - русскоязычный иностранец, она - туристка из Москвы. Познакомившись и пообщавшись в интернете, решились перейти к реальному общению. Зрители станут свидетелями забавных и одновременно трогательных обоюдных поисков "отличий".

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