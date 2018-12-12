Онлайн-трансляция Рождественского конкурса вокалистов будет вестись на youtube-канале Большого театра

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-трансляция Рождественского конкурса вокалистов будет вестись на youtube-канале Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, сообщил в ходе онлайн-конференции на сайте БЕЛТА генеральный директор театра Владимир Гридюшко.

"В нынешнем году второй этап (полуфинал) и финал Рождественского конкурса вокалистов будет транслироваться в режиме онлайн на официальном youtube канале театра (https://www.youtube.com/user/belarusopera/videos - Прим. БЕЛТА)", - рассказал он.

По словам гендиректора, онлайн-трансляция даст возможность поклонникам конкурса наблюдать за происходящим на сцене Большого театра из любого уголка мира. Кроме того, эта технология обеспечивает полную прозрачность конкурса, в том числе в вопросах, касающихся судейства.

Как сообщалось, V Минский международный Рождественский конкурс вокалистов пройдет в Большом театре с 14 по 19 декабря. В нем примут участие артисты из 26 стран, в настоящее время подано 332 заявки. Традиционно больше всего участников ожидается из России, Беларуси и Украины. На Рождественский конкурс собираются приехать певцы с самыми разными голосами: сопрано, меццо-сопрано, тенора, баритоны, басы, бас-баритоны и даже контртенора (самый высокий мужской голос) и контральто (самый низкий женский голос).

Конкурс вокалистов проходит в три тура, первые два - в сопровождении фортепиано, третий - оркестра на главной сцене Большого театра Беларуси. Финалисты юбилейного конкурса получат редкую возможность выступить вместе с ведущими оперными певцами, продемонстрировав вокальный и драматический талант.

Определять лучших будет компетентное жюри, в состав которого вошли директора оперных театров, импресарио и музыканты с мировым именем. Возглавит жюри генеральный директор Большого театра Беларуси Владимир Гридюшко.

Победители и лауреаты станут известны 19 декабря. Оценить вокальный талант конкурсантов сможет не только высокое жюри, но и зрители - 21 декабря на гала-концерте финалистов в большом зале театра, где помимо дипломов и наград будет вручен приз зрительских симпатий.

Призовой фонд конкурса составляет $28 тыс. Обладателя Гран-при ждет денежный приз в $10 тыс., лауреата I премии - $8 тыс., лауреатов II и III премий - $6 тыс. и $4 тыс. соответственно.-0-

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