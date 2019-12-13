Опера "Набукко" в концертном варианте прозвучит летом в замке Радзивиллов

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опера Джузеппе Верди "Набукко" в концертном варианте прозвучит на открытии "Вечеров Большого театра Беларуси в замке Радзивиллов" летом 2020 года. Об этом БЕЛТА сообщила ведущий редактор пресс-центра - отдела информации театра Елена Балабанович.

Как отметил генеральный директор театра Александр Петрович, показ обновленного спектакля "Набукко" был намечен на март. "Однако, приступив к работе, мы поняли, что сможем реставрировать только костюмы, а декорации нужно изготавливать заново. И здесь мы столкнулись с очень большими техническими сложностями, связанными с отсутствием эскизов, чертежей, макета спектакля. По этой причине было невозможно запустить вовремя производство декораций. Как следствие, выпустить спектакль в запланированные сроки не получается", - сказал он.

По словам директора, сейчас солисты, хор и оркестр продолжают работу над оперой. "Великолепную идею подарила нам главный хормейстер театра Нина Ломанович. Она предложила сделать концертное исполнение шедевра Джузеппе Верди. И, мне кажется, лучший момент это осуществить - открытие "Вечеров Большого в замке Радзивиллов". Уверен, это станет настоящим событием и для театра, и для зрителей", - добавил Александр Петрович.-0-