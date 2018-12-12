Оперная дива Ольга Перетятько выступит в Большом театре Беларуси 15 декабря

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирно известная оперная исполнительница Ольга Перетятько выступит на сцене Большого театра во время Минского международного Рождественского оперного форума. Об этом сообщил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Владимир Гридюшко.

По его словам, Ольга Перетятько - одна из самых ярких оперных див современности. Она выступала в государственных оперных театрах Берлина, Мюнхена и Вены, венецианской Ла Фениче, миланской Ла Скала, мадридском Театро Реал, парижской Опера Бастилии, брюссельской Ла Монне, оперном театре Цюриха, Нидерландской опере, Большом и Мариинском театрах, а также в нью-йоркском Метрополитен-опера и многих других знаменитых мировых площадках. "Нас радует то, что оперная певица нашла в своем графике время для выступления в Минске на сцене белорусского Большого театра", - отметил Владимир Гридюшко.

Оперная исполнительница работает с лучшими дирижерами и симфоническими оркестрами. Симфоническим оркестром театра во время ее выступления будет дирижировать всемирно известный Джанлука Марчано. "Мы надеемся, что зритель по достоинству оценит выступление Ольги Перетятько. Билеты в продаже еще есть. Более того, неделю назад мы сделали очень хорошие рождественские скидки вместе с организатором ее выступления. Приглашаем всех купить билет - ее выступление состоится 15 декабря", - добавил он.

В программу концерта войдут оперные хиты, включая арии из известных опер Глинки, Россини, Доницетти, Верди и других авторов.

Ольга Перетятько - обладательница уникального голоса и харизмы. Диапазон ее лирического сопрано и актерское мастерство позволяют певице успешно совмещать участие в самых ярких оперных постановках с частыми сольными выступлениями на лучших сценах мира.

Как сообщалось, представители 34 стран примут участие в IХ Минском международном Рождественском оперном форуме и V Минском международном Рождественском конкурсе вокалистов. Большой театр оперы и балета Беларуси на протяжении девяти лет собирает на своей сцене признанных звезд оперной сцены и приглашает зрителей увидеть новые постановки, лучшие спектакли текущего и прошлых сезонов и фестивальные премьеры. В этом году Минский международный Рождественский оперный форум пройдет с 13 по 21 декабря. За это время в театре покажут четыре оперные постановки и два больших концерта.-0-

Звезда оперной сцены Ольга Перетятько спела с Робби Уильямсом в Париже За несколько дней до начала репетиций в белорусской столице Ольга Перетятько приняла участие в мероприятии в честь 105-летия Федерации фехтования. На гала-ужине в Париже она исполнила с известным певцом Робби Уильямсом его мегахит Angels.

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