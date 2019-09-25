Оперная певица Илона Багеле выступит на празднике Дней Латвии в Витебске

25 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Известная оперная певица Илона Багеле станет гостем Дней Латвии в Витебске в ноябре. Об этом сообщила сегодня журналистам консул - руководитель консульства Латвии в Витебске Синтия Паура, передает корреспондент БЕЛТА.

Проведение Дней Латвии в Витебске - уже давняя традиция. "Программа праздника сейчас готовится. Надеюсь, что она порадует. Одним из артистов, которые выступят в Витебске, станет уже известная местной публике Илона Багеле", - отметила Синтия Паура.

Дипломатическую миссию в Витебске она возглавила в августе и пока только знакомится с областным центром. С целью изучения культурного потенциала и актуальных проектов в данной сфере консул провела сегодня встречу с активом Центра культуры "Витебск" и его генеральным директором, возглавляющим также Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", Глебом Лапицким.

"Культурные отношения между нашими странами сложились очень теплые и дружественные. Важно все это продолжить, поэтому со стороны консульства мы намерены оказывать всяческую поддержку в данном направлении, готовы вместе работать над новыми интересными проектами, которые позволят развивать связи и дадут возможность нашим народам больше узнать друг о друге", - подчеркнула Синтия Паура.

В этом году Дни Латвии в Витебске пройдут в последних числах ноября. Его участников ожидает масса приятных впечатлений. "Это всегда яркий праздник, наполненный интересными событиями и мероприятиями", - подчеркнул Глеб Лапицкий.-0-