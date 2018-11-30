Оперные артисты из 34 стран выступят на сцене Большого театра Беларуси

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители 34 стран примут участие в IХ Минском международном Рождественском оперном форуме и V Минском международном Рождественском конкурсе вокалистов, сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Владимир Гридюшко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Девять лет назад в нашем оперном форуме участвовало всего лишь девять стран. Сегодня о своем участии заявили 34 страны, артисты из 21 страны выступят на оперном форуме и 332 исполнителя из 26 стран прислали заявки на конкурс вокалистов. Накануне фестиваля у входа в Большой театр будут установлены 34 флага, и это свидетельствует о большом авторитете, который приобрели наши мероприятия, и внимании, проявляемом к ним мировой оперной общественностью", - отметил директор театра.

"Любой фестиваль - это праздник, который готовит очень много людей. Помимо приезжих артистов, в нем будут активно участвовать и белорусские - солисты оперы, хор и симфонический оркестр. Очень важно, чтобы был праздничный эмоционально-открытый настрой, который, надеюсь, будет сопровождать все наши мероприятия", - подчеркнул главный дирижер Большого театра заслуженный артист Украины Виктор Плоскина.

По его словам, откроет оперный форум один из самых популярных музыкальных спектаклей в жанре опера-буффа "Дон Паскуале" Доницетти. "Я уверен, что получится яркий веселый спектакль, который даст импульс фестивалю, потому что всегда важно звонкое начало", - отметил Виктор Плоскина.

Большой театр оперы и балета Беларуси на протяжении девяти лет собирает на своей сцене признанных звезд оперной сцены и приглашает зрителей увидеть новые постановки, лучшие спектакли текущего и прошлых сезонов и фестивальные премьеры. В этом году Минский международный Рождественский оперный форум пройдет с 13 по 21 декабря. За это время в театре покажут четыре оперные постановки и два больших концерта.

15 декабря поклонники оперного искусства услышат завораживающее сопрано одной из самых востребованных оперных исполнительниц современности - Ольги Перетятько, которая впервые выступит с сольной программой в сопровождении симфонического оркестра белорусского Большого театра.

16 декабря прозвучит опера "Тоска" Джакомо Пуччини, дирижером которой выступит маэстро Джанлука Марчано. Роль самой красивой женщины Рима Флории Тоска исполнит сербская дива Драгана Радакович. Партию возлюбленного Флории художника Марио Каварадосси исполнит заслуженный артист России, народный артист Татарстана лауреат национальной театральной премии "Золотая маска" Ахмед Агади.

17 декабря гости фестиваля увидят "Богему" Джакомо Пуччини, премьера которой в Большом театре Беларуси состоялась в апреле этого года, постановщик - народный артист России Александр Титель. 20 декабря на сцене Большого театра предстанет "Саломея" Рихарда Штрауса. Режиссер-постановщик Михаил Панджавидзе призывает зрителей задуматься о подлинности любви, состоянии современной западной цивилизации и обществе, снедаемом пороками. В партии Ирода - Дмитрий Пьянов из России. За дирижерским пультом обоих спектаклей будет заслуженный артист Украины Виктор Плоскина.

На гала-концерт звезд мировой оперы, которым завершится Рождественский оперный форум - 2018, приедут известные исполнители из 15 стран. На этом грандиозном концерте выступят также победители V Минского международного Рождественского конкурса вокалистов, который состоится 14-19 декабря. Поклонники оперы и классической музыки услышат настоящие хиты в исполнении звезд мирового оперного небосклона и лауреатов Минского конкурса вокалистов. В этот вечер дирижировать оркестром будет народный артист Беларуси Александр Анисимов.-0-